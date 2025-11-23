自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

克林姆名畫75億台幣創拍賣史上第2貴 第1高價仍是謎樣的它

2025/11/23 23:42

2017年於紐約佳士得以4.5億美元拍出的達文西的畫作〈救世主〉，仍保持最高價紀錄，但包括畫作本身的真實創作者問題，以及它在藝術市場戲劇性的相關爭議，不僅引發話題，更被拍成紀錄片。（圖：法新社）2017年於紐約佳士得以4.5億美元拍出的達文西的畫作〈救世主〉，仍保持最高價紀錄，但包括畫作本身的真實創作者問題，以及它在藝術市場戲劇性的相關爭議，不僅引發話題，更被拍成紀錄片。（圖：法新社）

〔記者凌美雪／綜合外電報導〕紐約秋季拍賣會於上週熱烈舉槌，其中，19日在蘇富比拍出的克林姆（Gustav Klimt）畫作〈伊莉莎白‧萊德勒肖像〉（Portrait of Elisabeth Lederer），以2.36億美元（約近台幣75億）天價售出，一舉登上史上第2高價排名；緊接著，墨西哥國寶畫家芙莉達‧卡蘿（Frida Kahlo）自畫像〈El sueño （La cama）〉（夢），於20日以5,466萬美元成交，打破女性藝術家拍賣紀錄。蘇富比開心地發布新聞稿指出，這次拍賣成交額達11.7億美元，是該公司自2021年以來成交額最高的拍賣系列。

芙莉達‧卡蘿自畫像〈El sueño （La cama）〉（夢），20於日紐約蘇富比以5,466萬美元成交，打破女性藝術家拍賣紀錄。（美聯社）芙莉達‧卡蘿自畫像〈El sueño （La cama）〉（夢），20於日紐約蘇富比以5,466萬美元成交，打破女性藝術家拍賣紀錄。（美聯社）

19日在蘇富比拍出的克林姆畫作〈伊莉莎白‧萊德勒肖像〉，以2.36億美元天價擠進拍賣史上第2高價排名。（美聯社）19日在蘇富比拍出的克林姆畫作〈伊莉莎白‧萊德勒肖像〉，以2.36億美元天價擠進拍賣史上第2高價排名。（美聯社）

既然克林姆75億台幣只是拍賣史上第2高價，那麼，成交價最高的畫作是哪幅呢？就是「據信」出自達文西（Leonardo da Vinci）之手的〈救世主〉（Salvator Mundi），4.5億美元至今仍是紀錄保持者。只是，藝術界至今仍然熱烈討論其是否為達文西真跡，神秘的買家身分也一再翻新說法，一度傳出阿布達比羅浮宮要展出此畫，最終至今仍未現身過。

這件作品在藝術市場的交易價格歷程，從它在消失半世紀後，於2005年有了新的交易紀錄，不過，成交價從1千1百美元到1萬美元，說法不一；俄羅斯富商於2013年透過蘇富比與畫商以1.275億美元購得，後於2017年，佳士得以4.5億美元幫他售出此畫。也就是說，這件作品在12年之間漲了至少4.5萬倍，也讓人驚詫於藝術市場的金錢遊戲。

還有一個讓人意想不到的案外案，就是那位俄羅斯富商居然於購得〈救世主〉之後提出訴訟，指控蘇富比聯合畫商惡意哄抬畫價，使他以大幅高出實際賣價的金額買下這幅畫作，訴訟持續多年，直到2024年判決出爐，富商敗訴，但他2017年轉手入袋4.5億美元，也是賺很大。

