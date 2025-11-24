自由電子報
藝文 > 焦點人物 > 文學

30年種5千棵台灣原生樹種！ 81歲國寶作家「植」人精神是他

2025/11/24 08:50

吳晟以行動實踐對土地的熱愛，期許能把屬於台灣的樹「種回來」。（文總提供）吳晟以行動實踐對土地的熱愛，期許能把屬於台灣的樹「種回來」。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化總會《匠人魂》今（24）日正式推出全新集數「種樹的詩人」，與擅長以鏡頭訴說永續議題的盧建彰導演合作，帶領觀眾跟著現年81歲的國寶級作家吳晟，看看他如何把屬於台灣的樹「種回來」。

文總表示，吳晟家族世代定居於彰化溪州圳寮村，滋養當地的莿仔埤圳，是台灣第一條官設埤圳，引入了濁水溪富含有機質的河水；吳晟自小陪伴務農的母親守著兩頃田地，從平地造林到復育原生種，期許能把屬於台灣的樹「種回來」。

文總最新《匠人魂》今（24）看「種樹的詩人」吳晟的植人精神。（文總提供）文總最新《匠人魂》今（24）看「種樹的詩人」吳晟的植人精神。（文總提供）

吳晟在1999 年母親陳純過世後，與兄弟姊妹決定將家中田地改為樹園，於林務局推動平地造林時申請該計畫，並種下更多原生樹種，名為「純園」。吳晟長年無償將純園的樹木移植至社區，並積極推動公墓公園化。面對近年來環境的變遷，吳晟堅信植樹能縮短人與自然的距離，純園在以自然的方式管理之下，吸引了近50種鳥類與特有種野生動物棲息。

吳晟自 1970 年代起書寫土地變遷，今年出版的《愛・樹・無可取代》，集結了他40年來對樹木的觀察與心得，他笑稱或許是自己的「封言之作」。開始種樹至今近30年，種下了5千餘棵台灣原生樹種，而隨著年歲漸長，如今只盼能把先人砍掉的樹補種回來，並以一生實踐與樹相伴的願景。

