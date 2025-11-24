自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

跨界改編重現經典 葉石濤文學漫畫《白色牢影》發表

2025/11/24 14:24

《白色牢影》由資深漫畫製作人Miyako（左）擔任劇本作家、新世代漫畫家葉澄作畫（中），圖右為奇異果文創創意總監劉定綱。（南市文化局提供）《白色牢影》由資深漫畫製作人Miyako（左）擔任劇本作家、新世代漫畫家葉澄作畫（中），圖右為奇異果文創創意總監劉定綱。（南市文化局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕紀念葉石濤百歲冥誕，文化局發表第2部葉老文學漫畫《白色牢影：台灣男子簡阿淘2》，透過小說與漫畫的跨界轉譯，映照出那段充滿壓抑的白色恐怖時代，台灣知識份子從年輕到衰老仍然追求自由理想的奮鬥歷程。

《白色牢影：台灣男子簡阿淘2》改編自葉石濤經典代表作《台灣男子簡阿淘》的〈牆〉、〈鹿窟哀歌〉、〈吃豬皮的日子〉、〈邂逅〉與〈約談〉等篇章，由資深漫畫製作人Miyako擔任劇本作家、新世代漫畫家葉澄作畫，重新詮釋這本半自傳短篇小說集，藉由主角「簡阿淘」之口，訴說葉石濤在白色恐怖時期的親身經歷與所見所聞。

文化局副局長林韋旭表示，為匯聚台南漫畫的創作能量，文化局近年以「漫畫台南」詮釋城市的歷史與人文，讓豐富的在地故事能一再被年輕世代閱讀、歷久不衰。去年開啟葉老文學漫畫系列，與國內知名出版社奇異果文創合作出版，推出全國第1部葉老文學漫畫《槍聲與紅鞋子：台灣男子簡阿淘》，今年發表續作《白色牢影：台灣男子簡阿淘2》，除了紀念葉老百歲冥誕，更期盼年輕世代更加認識台灣重要的文學家葉石濤。

葉老文學漫畫《白色牢影：台灣男子簡阿淘2》正式發表。（南市文化局提供）葉老文學漫畫《白色牢影：台灣男子簡阿淘2》正式發表。（南市文化局提供）

《白色牢影》不只改編原作文本，也參考白色恐怖受難者蔡焜霖於綠島看見同為政治犯的蔡瑞月跳舞的經歷，以及「鹿窟事件」受害者陳政子在結婚時穿黑色婚紗等真人實事，反映人們於壓抑之下仍努力為自由理想奮鬥的精神。

奇異果文創創意總監劉定綱認為，21世紀的資訊革命讓「閱讀」不再局限於單純文字的印刷紙本，而是逐漸擴大為各種影音、文創、網路社交等跨界多元的媒體形式。「漫畫」便是其中一種新世代的閱讀形式。漫畫分鏡及圖像的呈現，更容易吸引年輕學生對葉石濤的作品產生興趣，進而主動閱讀原作小說文本，延續葉老「文學是地上之鹽」的文學創作精神。

發表會後邀請Miyako與葉澄對談「文學少年的漫畫形象是如何煉成的」，兩位作者指出，對比一般漫畫常見的熱血主角，為了呈現「簡阿淘」的文學少年形象，加上小說轉譯改編漫畫仍要保留文學性，因此2人除了熟悉原作小說集，更需要參考大量相關歷史與文本資料，補足劇情與畫面的完整性。

