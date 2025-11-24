央廣官網遭內鬼破壞案偵結起訴 央廣最新聲明

央廣官網遭駭案，檢方今日起訴工程師等3人。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕中央廣播電台官網遭惡意竄改與破壞案，台北地檢署今日偵結起訴，依妨害電腦使用、背信罪嫌起訴3人，並針對「內鬼」網站工程師吳政勳、主管岳昭莒及廠商黃富琳求處2年以上與重刑。

對此，央廣今發聲明向檢警致謝，同時重申加強內部稽核、提升防護強度，捍衛向世界發聲的決心。央廣表示，雖然先前已將將涉案的吳姓員工依違反工作規則情節重大，予以開除；而岳姓主管因督導不周且知情不報，明顯失職，予以大過乙次之行政處分。仍將就起訴書所述犯案之事實部分，再據以究責。

央廣指出，此案破壞行為導致該台聲譽、財產受損部分，已彙整損害估算，將一併請求民事損害賠償；此外，亦將持續查證前開員工是否有遭不當外力唆使，同時也將深入檢討，改善相關管理措施，強化內控與監理強度。尤其涉及資安機敏業務的存取權限，採分層授權、雙重認證的原則，並定期審查稽核，強化教育訓練，建立風險意識，全面提升國家關鍵基礎設施的防衛韌性。

