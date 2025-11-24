自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

央廣官網遭內鬼破壞案偵結起訴 央廣最新聲明

2025/11/24 14:57

央廣官網遭駭案，檢方今日起訴工程師等3人。（資料照）央廣官網遭駭案，檢方今日起訴工程師等3人。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕中央廣播電台官網遭惡意竄改與破壞案，台北地檢署今日偵結起訴，依妨害電腦使用、背信罪嫌起訴3人，並針對「內鬼」網站工程師吳政勳、主管岳昭莒及廠商黃富琳求處2年以上與重刑。

對此，央廣今發聲明向檢警致謝，同時重申加強內部稽核、提升防護強度，捍衛向世界發聲的決心。央廣表示，雖然先前已將將涉案的吳姓員工依違反工作規則情節重大，予以開除；而岳姓主管因督導不周且知情不報，明顯失職，予以大過乙次之行政處分。仍將就起訴書所述犯案之事實部分，再據以究責。

央廣指出，此案破壞行為導致該台聲譽、財產受損部分，已彙整損害估算，將一併請求民事損害賠償；此外，亦將持續查證前開員工是否有遭不當外力唆使，同時也將深入檢討，改善相關管理措施，強化內控與監理強度。尤其涉及資安機敏業務的存取權限，採分層授權、雙重認證的原則，並定期審查稽核，強化教育訓練，建立風險意識，全面提升國家關鍵基礎設施的防衛韌性。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應