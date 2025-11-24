匯聚6大泰國頂尖名廚 COAST推出年度夢幻「泰味新境」套餐

COAST推出「泰味新境」限時套餐，首波匯聚6大泰國頂尖名廚菜色。（COAST提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕不用飛泰國就能品嘗曼谷預約困難店名菜！由MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉（Richie Lin）與泰國廚神Ian Kittichai共同打造的當代海岸料理餐廳「COAST」，首度攜手泰國觀光局推出「泰味新境The Amazing Flavors of Thailand 」半年主題企畫，邀請10位以上泰國頂尖名廚、以時令海鮮結合泰式風味，帶來跨越國界的精緻美食體驗。活動於明（25）日登場，首波6位夢幻陣容包括米其林星廚與「亞洲50最佳餐廳」人氣名廚，其經典菜色將於COAST重新演繹，組成台灣限定的8道式「泰味新境」套餐與單點料理，讓饕客在台北輕鬆享用多間泰國預約困難名店的招牌美味。COAST除了與台北晶華酒店合作推出結合住宿與兩客套餐的「晶饗暹羅美食假期」住房專案，11月25日至2026年2月25日，前往用餐的客人還有機會抽中泰國航空台北-泰國曼谷雙人來回機票。

COAST推出年度最強重磅客座「泰味新境」限時套餐，左起泰國觀光局台北辦事處副處長Kanyukt Rachata、泰國觀光局台北辦事處處長Sarima Chindamat、MMHG創辦人林泉（Richie Lin） 、台北晶華酒店董事總經理吳偉正、泰國航空副理吳崇瑛。（COAST提供）

1星餐廳「Wana Yook」Chef Chalee Kader推出「鰆魚｜羊肚菌｜㻬彌咖哩」。（COAST提供）

泰國美食聞名全球，林泉認為，有許多泰國主廚早已以揉合傳統文化底蘊、但更為摩登新潮的料理手法開闢新路，備受米其林指南等國際肯定。「這次主題套餐，我希望真實呈現泰國Fine Dining的多樣性。」為此，他運用多年累積的國際人脈，親自邀請多位米其林一星、亞洲50最佳餐廳入榜的名廚跨海合作，以海鮮為主軸，結合各自擅長的泰式香料、烹調技法，打造台灣限定的當季菜單。首波6大名廚招牌菜，有曼谷米其林1星「Le Du」暨「亞洲50最佳餐廳」第3名「Nusara」主理人Chef Ton，帶來的「青甘魚｜甜菜根｜鍣葒」及招牌「當日鮮魚｜牡蠣｜苦瓜」；座落在曼谷百年古宅的其米其林1星餐廳「Wana Yook」，Chef Chalee Kader被譽泰國當代餐飲的重要影響力主廚，本次菜色「鰆魚｜羊肚菌｜㻬彌咖哩」便展現他獨到的咖哩菜系。

請繼續往下閱讀...

「泰國廚神」Chef Ian Kittichai此次推出「鮪魚｜香茅｜拉帕」。（COAST提供）

連續8年獲得曼谷米其林1星的「Chim by Siam Wisdom」主理人Chef Noom（Thaninthorn Chantrawan），有「泰國料理鐵人」封號，此次帶來人氣菜色「虎蝦｜帝王蟹｜是拉差」；被稱為「泰國廚神」的Chef Ian Kittichai，是全球首位擔任國際五星級酒店的泰籍行政總主廚，也曾任《廚神當道泰國版》節目評審與主持人，此次不僅推出人氣開胃菜「鮪魚｜香茅｜拉帕」，饕客還可單點將街頭小吃升級的「椰子｜松露｜卡農扣」、可供2～3人共享的「泰式龍蝦炒飯」，或解構經典飲品的「泰式奶茶」來滿足味蕾。

曼谷米其林1星的「Saneh Jaan」Chef Toi，推出泰國中部傳統甜點「椰子｜斑蘭葉｜翠玉浴香」。（COAST提供）

不讓男主廚專美，此次也有女性雙廚展現料理美學。出身於曼谷華人家庭與中藥世家的Chef Pam（Pichaya Soontornyanakij），接連奪下2024年「亞洲最佳女廚師」、2025年「世界最佳女廚師」稱號，成為「世界50最佳餐廳」史上首位獲得該殊榮的亞洲女主廚，她將移民背景融入料理風格，於本次端出「北海道干貝｜沙嗲｜牛奶麵包」；曼谷米其林1星餐廳的「Saneh Jaan」Chef Toi（Pilaipon Kamnag）出身清邁，擅長挖掘瀕臨失傳的泰國古食譜，這次帶來泰國孟族傳統食譜的「伊比利豬｜舞菇｜孟族咖哩」與傳統甜點「椰子｜斑蘭葉｜翠玉浴香」，讓饕客能從中體驗罕見的泰國飲食風味。訂位或更多相關內容洽詢電話：02-25670237。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法