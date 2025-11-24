自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

中正紀念堂常設展開出自由花蕊 有人感動，她評「荒謬」

2025/11/24 21:14

中正紀念堂推出全新常設展「自由花蕊」，圖為入口處鄭南榕展區展示台灣追求民主自由的契機。（記者凌美雪攝）中正紀念堂推出全新常設展「自由花蕊」，圖為入口處鄭南榕展區展示台灣追求民主自由的契機。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕中正紀念堂1樓常設展廳推出全新的主題策展「自由花蕊」，展示從1945年至今台灣人民追求民主自由的歷程。展名源於常可見自由如花朵的隱喻，比如賴和的「自由花」、楊逵「壓不扁的玫瑰花」；街頭運動中的野百合與太陽花學運等。

政治受難者陳欽生。（文化部提供）政治受難者陳欽生。（文化部提供）

政治受難者陳欽生於開幕致詞時表示，他於1967年從馬來西亞到台灣求學，1971年被以莫須有罪名關進黑牢，至今仍無法理解當年為何會被關了12年，讓人生變調，留下的創傷至今依然存在，但很慶幸，後來也在這片土地上找回自己，發現自己所愛。

陳欽生說，今天看到這個展覽在中正紀念堂展出有很多感觸，尤其聽到前輩蔡焜霖所唱的〈千風之歌〉、高一生的〈長春花〉特別感動，希望透過各種管道，讓世界都知道台灣的民主故事。

鄭南榕基金會董事長鄭竹梅。（文化部提供）鄭南榕基金會董事長鄭竹梅。（文化部提供）

不過，鄭南榕基金會董事長鄭竹梅有不同的看法，她認為，2025的臺灣持續談過去發生什麼事，未來要怎麼往前進，是需要誠實的歷史與健康的社會，說過去曾發生什麼樣的迫害，並不是為了留下仇恨，而是要闡述台灣歷史的現況是斷裂的，而展覽的用意是要把斷裂連結起來。

鄭竹梅認為，自由花蕊必須在土地上生根茁壯，很多國家用花來象徵革命，不僅因為花很燦爛，而是因為花的美麗來自於突破種子而成長，各種突破就像流血抗爭痛苦淚水。然而，在「中正紀念堂」這個名稱下呈現這個展覽，讓人覺得荒謬，期待當孩子們長大時，這裡可以改為以台灣人為主體的名稱。

