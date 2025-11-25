自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

新北說唱保存者陳寶貴辭世享壽86歲 文化局承諾持續推廣傳承

2025/11/25 15:06

新北市政府文化局認定的傳統表演藝術「說唱」保存者藝師陳寶貴於11月24日辭世，享壽86歲。（文化局提供）新北市政府文化局認定的傳統表演藝術「說唱」保存者藝師陳寶貴於11月24日辭世，享壽86歲。（文化局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府文化局認定的傳統表演藝術「說唱」保存者藝師陳寶貴於11月24日辭世，享壽86歲。陳寶貴畢生致力於說唱唸歌藝術，以精湛功底、即興表演及動人敘事能力聞名，長期與陳美珠藝師搭檔演出〈錦裙玉玲瓏〉等，為台灣說唱藝術發展奠定深厚基礎。文化局表示，將持續推動藝師技藝保存與傳承，讓其藝術精神永續流傳。

藝師陳寶貴畢生致力於說唱唸歌藝術，以精湛功底、即興表演及動人敘事能力聞名。（文化局提供）藝師陳寶貴畢生致力於說唱唸歌藝術，以精湛功底、即興表演及動人敘事能力聞名。（文化局提供）

陳寶貴於2006年獲台北縣政府（今新北市政府）認定為傳統表演藝術說唱保存者，確立其文化資產地位。市府多年來投入資源保存藝師技藝，包括出版專書《台灣唸歌雙嬌陳美珠、陳寶貴》及《路遙知馬力台灣唸歌：陳美珠、陳寶貴說唱藝術》，辦理「新北市傳統表演藝術藝師群像錄製」、「陳寶貴藝師說唱傳習計畫」及相關保存紀錄與推廣計畫。未來，文化局將於2026年辦理《林投姊》專書出版計畫，持續推廣陳寶貴藝師的精采說唱藝術。

文化局表示，陳寶貴畢生奉獻於說唱唸歌，即便晚年仍熱衷傳承教學，其精神為後輩楷模。雖然藝師辭世，但其代表的藝術精神將永存，新北市將秉持理念，持續保存與推廣傳統表演藝術，讓更多人感受台灣說唱文化的魅力。

