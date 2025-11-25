自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

從素食、江浙、粵式到南洋風味 台北福華5大餐廳推近百道年菜

2025/11/25 17:39

台北福華5大餐廳「2026福氣驫飛」推近百道年菜，台菜餐廳蓬萊邨首度推出素食套餐。（台北福華大飯店提供）台北福華5大餐廳「2026福氣驫飛」推近百道年菜，台菜餐廳蓬萊邨首度推出素食套餐。（台北福華大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕今年的春節圍爐，想和家人享用甚麼年菜呢？以美食聞名的台北福華大飯店，去年春節檔期除夕圍爐與外帶年菜突破億元熱銷，今年再度集結館內5大餐廳共推近百道料理，「2026福氣驫飛」外帶年菜，將於11月27日正式開賣，凡於2025年底前預購，即可享有早鳥9折優惠。

台菜餐廳蓬萊邨將永續概念融入菜單當中，淘汰對生態造成負擔的魚翅，採用大量在地當令食材。（台北福華大飯店提供）台菜餐廳蓬萊邨將永續概念融入菜單當中，淘汰對生態造成負擔的魚翅，採用大量在地當令食材。（台北福華大飯店提供）

根據台北福華大飯店觀察，春節圍爐形式已逐漸從大桌聚會轉向小家庭為主，因此飯店在今年的外帶年菜規畫中，更著重於4至6人份量的套餐組合，並提升人氣單點菜色數量，讓江浙功夫菜、粵式海味、經典台味與南洋香料風味能同時出現在年夜餐桌上，消費者在家也能輕鬆享用與家人團聚的美味佳肴。首先是台菜餐廳蓬萊邨，以永續和在地食材為核心，6人份「富貴套餐」包含年節必備五福拼盤、鮮蝦麻油嫩雞飯和鹹冬瓜蒸紅條，全面淘汰對生態造成負擔的魚翅並改用當令食材，打造更友善環境的團圓菜色。本次最受矚目的是主廚陳冠閔首次推出的4人份「素食套餐」，其中「四喜拼盤」以松子素鵝、梅漬百香果、蟲草川耳與椒麻腐竹組成，梅漬百香果以百香果殼內海綿層製成，是兼具永續理念與美味的創意亮點；素佛跳牆則以多層次蔬材與菇類堆疊風味，讓素食者也能輕鬆享受年節豐盛感。

江南春鴻運套餐為8人份的外帶年菜，過年在家也可品嘗精緻江浙料理。（台北福華大飯店提供）江南春鴻運套餐為8人份的外帶年菜，過年在家也可品嘗精緻江浙料理。（台北福華大飯店提供）

以江浙功夫菜揚名的江南春則延續傳統，以細火慢燉與傳統技法打造經典滋味，其中「紹興醉雞腿」年銷近2隻、連續10年熱銷。今年8人份「鴻運套餐」與4人份「賜福套餐」皆收錄江南春名菜「東坡肉花膠烏參」。以粵式海味著稱的珍珠坊，今年主推6人份「高陞套餐」，內含福祿壽五福大拼盤、蒜香樹子蒸龍蝦、御品珍膳干貝燉雞、清蒸龍虎斑、珍鮑扒花菇等8道菜，另同步開賣「步步高升吉祥禮盒」，嚴選港式乾腸與臘腸製作的手工臘味蘿蔔糕，是經典伴手禮。

麗香苑主打南洋風味年菜，套餐中的「仁當烤全雞」是馬來西亞人在過年時必吃的傳統料理。（台北福華大飯店提供）麗香苑主打南洋風味年菜，套餐中的「仁當烤全雞」是馬來西亞人在過年時必吃的傳統料理。（台北福華大飯店提供）

西餐廳麗香苑則是端出南洋節慶料理為主題，帶來全台少見的異國年味體驗。套餐中包括馬來西亞過年必吃的「仁當烤全雞」、新加坡節慶常見的菜肴「香蒜鮑魚牛奶排骨湯」和「金沙奶油龍蝦」，為年夜飯帶來濃郁香料風味與節慶氛圍。點心坊今年則推出2款年節禮盒，其中，「迎春納福牛軋糖禮盒」為新品碧螺春果仁牛軋糖，另一款「法式禮盒」內含紅絲絨紅心芭樂蛋糕、焦糖海鹽無花果蛋糕等多款精緻點心，送禮自用皆充滿濃濃年味。

點心坊今年推出「法式禮盒」年節禮盒，內有6款精緻點心。（台北福華大飯店提供）點心坊今年推出「法式禮盒」年節禮盒，內有6款精緻點心。（台北福華大飯店提供）

台北福華大飯店表示，年菜外帶將於11月27日至2026年2月12日開放訂購，凡於12月31日前完成付款，可享早鳥9折優惠；持福華尊爵卡享85折，福華貴賓卡與富邦福華聯名卡享9折，使用台北富邦銀行卡或線上訂購套餐則享95折優惠。更多相關內容詳詢台北福華大飯店官網。

