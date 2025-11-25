「Taiwan Top」演藝團隊也有年度MVP 文化部將頒加碼獎勵金

文化部推出「Taiwan Top演藝團隊年度獎勵計畫」，頒贈加碼獎勵金。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠去年上任後，針對表演藝術提出加強補助營運資源規劃，經整合資源並爭取預算，自今年起增加「台灣品牌團隊」、「Taiwan Top演藝團隊」、「地方傑出團隊」等表演藝術金三角計畫補助額度。文化部今（24）日進一步宣布，將再推出「Taiwan Top演藝團隊年度獎勵計畫」，預計從今年度94個「Taiwan Top團隊」中，評選10至15個團隊，加碼補助，獎勵金總額將達500萬元。

文化部說明，此次獎勵計畫是在既有「演藝團隊年度獎助專案」審鑑合一制度下，邀集各領域具藝術生態觀察及實務經驗的評鑑委員，透過團隊演出評鑑、到團訪視、年度營運觀察，以及團隊在藝術創發和藝術形式表現上的獨特性與年度亮點，如國際鏈結、票房表現、觀眾拓展等綜合考量，遴選出Taiwan Top最佳團隊名單。

請繼續往下閱讀...

相關評選機制，將由國藝會通知今年度獲補助的94個團隊，獲獎勵名單預計於明（2026）年1月初公布並頒發加碼獎勵金。此外，獲評鑑獎勵的「Taiwan Top團隊」得優先成為「台灣品牌團隊」。李遠表示，期盼透過鼓勵與支持，活絡團隊創作動力與能量，激發表演藝術金三角團隊的流動性。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法