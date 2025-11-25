「說唱」藝術保存者陳寶貴辭世，文化部將頒旌揚狀。（新北市政府文化局提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕新北市傳統表演藝術「說唱」保存者陳寶貴昨（24）日辭世，享壽86歲。文化部今以新聞稿表示，文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，陳寶貴一生致力於傳統表演藝術的保存與傳承，對瀕臨失傳的唸歌文化深具傳承貢獻，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

文化部說明，陳寶貴生於1939年，自幼隨戲班學藝，具南管、歌仔戲底蘊，咬字吐音韻味十足，兼具動人的編劇敘事能力，奠定其獨特的說唱風格。與搭檔陳美珠自少年時相識學藝，兩人皆不識字卻勤學苦練，能以驚人的記憶力及即興能力演出上百齣戲碼，被譽為台語傳統唸歌的「寶庫」。

1989年，陳寶貴與陳美珠兩人以《錦裙玉玲瓏》首度將台語唸歌帶上電視，唱作俱佳、分飾多角的特點深受觀眾喜愛，對台灣說唱藝術發展深具貢獻，2016年經新北市政府登錄認定為傳統表演藝術「說唱」保存者。

文化部表示，陳寶貴晚年仍活躍於舞臺，身兼「台灣唸歌團」顧問，長期奔走各地指導月琴彈唱班學員，致力傳承台灣傳統表演藝術，為瀕臨失傳的台灣說唱文化投注心力，精神令人敬佩

