藝文 > 藝起享享 > 看表演

《Klangbrücke‧樂聚》音樂會12/1登場 德樂團將首度來台共譜世界樂章

2025/11/25 19:06

默克德意志愛樂樂團。 （市府提供）默克德意志愛樂樂團。 （市府提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕《Klangbrücke‧樂聚》音樂會將於12月1日在衛武營國家藝術文化中心登場，由首度來台的默克德意志愛樂樂團與高雄市交響樂團攜手演出，台德音樂交流，共譜世界樂章。

默克德意志愛樂樂團指揮高登斯．比耶里。（市府提供）默克德意志愛樂樂團指揮高登斯．比耶里。（市府提供）

《Klangbrücke‧樂聚》音樂會以藝術連結世界，默克德意志愛樂樂團是德國最具代表性的獨立交響樂團之一，演出足跡遍及歐洲、美洲與亞洲，屢獲國際樂評盛讚，將由指揮高登斯．比耶里領軍，與台灣指揮吳曜宇輪番執棒，台德音樂家合作激盪火花，呈現兼具台灣情感與世界經典的音樂饗宴，也為城市文化交流寫下新的里程碑。

[3]高雄市交響樂團。（市府提供）高雄市交響樂團。（市府提供）

音樂會將由江文也《台灣舞曲》揭開序幕，融匯台灣民間旋律與西方管弦語法，展現出濃郁島嶼風情；隨後演繹貝多芬第五號、第七號交響曲，以氣勢磅礴的命運主題震撼人心，接續節奏明快充滿舞蹈感的旋律；最終以蕭泰然《來自福爾摩沙的天使》作結，將台灣的人文精神與世界經典樂章交織，完美呈現高雄深厚文化底蘊與國際藝術實力。

市長陳其邁表示，高雄是一座兼具創新實力與文化底蘊的城市，近年來開啟城市轉型新篇章，推動半導體S廊帶建設、AI科技產業發展，強化產業與科技競爭力之際，持續深化藝文發展，厚植在地軟實力，打造兼具經濟實力與港都魅力的國際城市。這次與默克德意志愛樂樂團的跨國音樂交流，不僅提升高雄在國際能見度，也讓民眾近距離體驗世界級音樂盛宴，展現產業與文化兼具的多元城市面貌。

文化局說，音樂會不僅是台德重要樂團同台交流契機，更透過音樂構築橋樑跨國連結，在樂聲中找到共通情感，更是文化相遇與心靈的聚會；台灣默克集團董事長李俊隆指出，默克德意志愛樂樂團來到高雄，與台灣優秀樂團共同演出，透過音樂、科學與友誼搭起橋樑，真正凝聚彼此的力量，展現科技與藝術共融的美好。 

