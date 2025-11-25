善用普發1萬度假提案 北投麗禧「冬日暖旅」享溫泉與美食

北投麗禧提供來自溫泉源頭硫磺谷純天然白磺溫泉，客房內即可享受泡溫泉樂趣。（北投麗禧溫泉酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕近日氣溫驟降，加上普發現金1萬元陸續入帳，很適合犒賞自己，安排一場慢步調溫泉之旅，北投麗禧溫泉酒店即日起推出「冬日暖旅」1泊2食住房專案，雙人入住15坪以上溫泉客房，於私密空間內獨享溫潤天然的白磺泉，放鬆身心，晚間可選擇搭配歐陸餐廳全新推出的秋冬季節菜單，以精緻法式料理手法演繹台灣經典酒家菜精髓，呈現季節限定的豐饒滋味。趁冬季走入北投山林懷抱，在氤氳湯泉與創意美饌中，成就冬日暖心假期。

開胃小品「自製豆花佐蟹肉及蝦湯凍」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

本季熱前菜創意解構經典台式酒家菜魷魚螺肉蒜，轉化為「季節鮮魚佐魷魚螺肉蒜」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧表示，由法國藍帶畢業的資深主廚李中煜（Peter Li）領軍C’est Bon歐陸餐廳，推出全新蘊藏台味巧思的秋冬季節菜單，歡迎大家來嘗鮮。開胃小品以「國民甜點」豆花為主角，以植物膠製成柔滑口感，搭配蟹肉與濃縮龍蝦澄清湯凍，打造「自製豆花佐蟹肉及蝦湯凍」，以優雅鮮香揭開序幕。前菜與湯品延續深受賓客喜愛的兩款經典：「番茄布拉塔沙拉」及「松露牛肝菌菇湯佐北海道干貝與防風草」。本季亮點「熱前菜」由主廚創意解構經典台式酒家菜魷魚螺肉蒜，轉化為「季節鮮魚佐魷魚螺肉蒜」，以豬大骨高湯為基底，加入蝦米、陳年菜脯與螺肉罐頭等精華慢火熬煮並澄清濃縮，呈現介於清湯與醬汁間的細緻質地與濃郁鮮香，搭配香煎當令鮮魚與甜蒜，同時保留熟悉台味記憶，又以法式手法優雅升級層次，展現迷人的秋冬風味。

「冬日暖旅」1泊2食專案搭配主餐「澳洲M8和牛佐法式胡椒醬汁」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

1泊2食專案搭配主餐「澳洲M8和牛佐法式胡椒醬汁」，配菜以鴨油油封烘製的手工法式馬鈴薯千層，以及雞湯慢煨的白蘿蔔與野菜，堆疊濃淡有致的風味層次。亦可加價升等雙人主餐「雲林安格斯黑牛肋眼牛排」，選用來自「農業之都」雲林牧場直送的全穀飼養安格斯黑牛，主廚擇用肋眼部位，以經典工法煎烤。雙人主餐附上帕瑪森起士綜合生菜沙拉佐無花果油醋醬與奶香濃滑的馬鈴薯泥，帶來豐富均衡的餐桌體驗。

餐後甜點「巧克力閃電泡芙佐糯米麥芽膏與黃金蕎麥」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

餐後甜點「巧克力閃電泡芙佐糯米麥芽膏與黃金蕎麥」以秋冬森林為靈感，將泡芙化作綴滿可可枯葉的樹幹造型，散發蕎麥與巧克力交織的深沉香氣，點綴糖漬橙皮與蕎麥柳橙汁，添上優雅果韻。搭配加入古法熬製糯米麥芽膏的可可義式冰淇淋，讓穀物溫潤與可可甜香交融，堆疊出層次細膩的冬季壓軸美味。更多相關內容詳詢北投麗禧溫泉酒店官網。

