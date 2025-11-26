自由電子報
明華園戲劇總團《劍神呂洞賓》 11/29八德元聖宮好戲上場

2025/11/26 14:15

明華園歌仔戲《劍神呂洞賓》八德元聖宮盛大登場。（桃園市文化局提供）明華園歌仔戲《劍神呂洞賓》八德元聖宮盛大登場。（桃園市文化局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局主辦「2025閩南傳統藝術巡演」，將於11月29日晚間7點在八德元聖宮（八德區東泰街）熱鬧登場！本場演出適逢八德元聖宮下元節水官大帝聖誕，邀請明華園戲劇總團前來演出，歡迎市民共同欣賞精采好戲《劍神呂洞賓》！

位於茄苳溪流域的八德元聖宮主祀三官大帝，歷史悠久、香火鼎盛，該廟起源於早期茄苳溪農村聚落所祭祀的「三官爐」，後於1851年建廟，距今已有170餘年歷史。如今，三官大帝廟仍是茄苳、白鷺及高明地區居民精神信仰的核心，不僅延續傳統文化，也成為凝聚地方情感的重要象徵。

明華園由陳明吉於1929年創立，五代人全數投入歌仔戲的編、導、演行列。多年來致力於台灣本土戲劇藝術歌仔戲的傳承與推廣，積極拓展傳統藝術市場、開拓更多傳統戲劇觀眾，現今已發展為台灣規模最大的歌仔戲劇團。明華園親切活潑的表演方式、狂野亮麗的舞台色彩、活潑奔放的演出形態、呼應時代脈動的戲劇內涵，為現今受台灣人喜愛的歌仔戲團之一。

文化局表示，《劍神呂洞賓》劇情描述唐朝末年滄州節度使田虎自恃功高，要求公主李佛妃下嫁。朝廷為除後患，遣劍士呂洞賓護送由宮女牡丹假扮的公主前往滄州，欲藉其青龍劍破田虎猿猱甲。而任性的公主因鍾情於呂洞賓，堅持喬裝侍女隨行，期能趁此與呂洞賓朝夕相處，然而呂洞賓與牡丹卻在行程中產生情愫。此時，卻有人自稱神仙漢鍾離，表示奉天命要在一日內將呂洞賓度化至蓬萊島成仙，被呂洞賓斥為無稽之談。

不過，也因漢鍾離的出現，怪事連連發生，更糟的是呂洞賓的青龍劍竟然不翼而飛，為避免引起驚慌，他以一支青竹竿矇騙眾人。眼見滄州近在眼前，呂洞賓是否能以勇氣化青龍，以竹竿斬田虎？他與牡丹、公主三人之間的情感糾葛又該如何圓滿收場？漢鍾離真能度呂洞賓成仙嗎？

明華園歌仔戲《劍神呂洞賓》八德元聖宮盛大登場。（桃園市文化局提供）明華園歌仔戲《劍神呂洞賓》八德元聖宮盛大登場。（桃園市文化局提供）

