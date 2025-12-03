除了一蘭 去東京一定要嘗嘗將系拉麵

〔文／劉黎兒〕日本拉麵現在已成各國所愛，除了大家熟悉一風堂、一蘭的博多系或味噌味為主的札幌拉麵等外，東京及近郊主要有橫濱家系、二郎系等，這兩大系統都是濃郁高油脂度豬骨湯。最近發現東京在兩大系統外，還有一個頗受歡迎的將系拉麵。

將系是現代風的昭和拉麵，屬於清淡的雙湯系，吃起來有懷舊感。

（劉黎兒攝）

將系是現代風的昭和拉麵，屬於清淡的雙湯系，吃起來有懷舊感，但又很進化，覺得拉麵就是這樣就好了，滿足感十足；湯頭是雞豬骨、魚乾、海帶等熬成，雖說是醬油湯，但添加的醬少，清澄美味，不會過鹹。

將系拉麵上桌前，叉燒肉片才當場現切，又軟又多，也歡迎客人用肉配飯吃，即使米價高漲的現在，大部分將系店免費提供白飯及醬菜呢！

將系拉麵是中粗扁麵，平滑容易下肚，添加肉片外，就是蔥及筍乾，可加水煮蛋，而非近年流行的水晶蛋或加味蛋等，這點也是昭和風味。桌頭有新鮮的蒜，粗細正好且有香氣，中途可以蔥味轉蒜味，「味變」一次！

將系拉麵店家的招牌通常是昭和常見的紅色，一看就認得！（劉黎兒攝）

將系拉麵雖不像家系般濃郁豬骨粗麵有勁道，也不像二郎系滿檔豆芽菜及蒜泥、油脂震撼力，吃起來溫和親切，但其實麵量或肉片量都驚人，自有不輸兩大系的豪快感！將系拉麵菜單非常簡單，淡青麵碗外加碗內配料單純，色調明快，讓人舒適！店家的招牌也是昭和常見的紅色，一看就認得！

