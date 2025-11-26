長照壓力好沉？台文館攜手北市聯醫推「文學處方箋」 用閱讀接住疲憊的大人們

台文館長陳瑩芳（右）與北市聯醫北市聯醫副總院長王懋哲合作簽署MOU，期許文學與健康的結合能為社會帶來更多正面的影響。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文學的力量，正式跨界進入醫療現場！國立台灣文學館今（26）日於台北據點——台灣文學基地，與台北市立聯合醫院正式簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將攜手合作，結合文學的溫度與醫療的專業，為社會大眾特別是病患與照顧者，創造更具意義的文化及健康福祉。簽署儀式由台灣文學館館長陳瑩芳與北市聯醫副總院長王懋哲代表，雙方共同期許文學與健康的結合能為社會帶來更多正面的影響。

台文館陳瑩芳表示，台文館一直以「讓文學走進生活」為核心理念，文字不僅能提供情緒出口，也能在照護環境中帶來人文溫度。文學與醫療彼此靠近，可以讓更多病患與照顧者獲得被理解的力量。她指出，文學處方箋不只是閱讀，更是一種引導，讓人透過故事、詩句與書寫重新整理內在，增強心理韌性。

請繼續往下閱讀...

北市聯醫副總院長王懋哲則談到台灣的高齡化與少子化衝擊，照護責任日益沉重。他說，聯醫自2019年起推動「社會處方箋」，許多病患在非藥物介入下，情緒與生活品質明顯改善。他預測，未來非藥物處方的需求將會持續擴大， 因此展望未來更多合作，「共同接住並支援身心俱疲的人們」。

台文館長期和北市聯醫合作，培訓台文基地館員及志工，並自113年自2024年起加入失智友善認證場所。（台文館提供）

儀式後雙方互贈禮物，也充滿了文學的巧思與溫情。北市聯醫鼓勵大眾用筆記錄，特別挑選了印有院區失智患者藝術創作的筆記本。而台文館則致贈轉譯自台灣新文學之父賴和作品的「驟雨 自動摺疊傘」，以及轉譯自作家翁鬧等作品的「文學咖」，象徵台文館對社會公益與照護行動的支持與投入，也期許今天的合作，能為驟雨中的你我撐傘，紓解壓力並帶來喘息的咖啡時間。

台文館表示，「陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方」系列工作坊將於本週末起展開，包含敘事治療、文學療癒與書寫陪伴等主題，未來也將與北市聯醫共同開發更多跨域方案，以文學的方式進入病房、長照機構與社區現場，並讓文學成為心理健康的重要資源。詳詢台文館官網。

