自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

2027威尼斯建築雙年展策展人選公布 中國建築師王澍、陸文宇共同擔任

2025/11/26 22:32

2027威尼斯建築雙年展宣布將由中國建築師王澍（左）、陸文宇共同擔任。（威尼斯雙年展提供）2027威尼斯建築雙年展宣布將由中國建築師王澍（左）、陸文宇共同擔任。（威尼斯雙年展提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕威尼斯時間11月26日（台灣時間晚間9時）由威尼斯雙年展董事會發布新聞稿宣布，已通過主席皮耶特朗傑洛・布塔福科（Pietrangelo Buttafuoco）的提名，任命中國建築師王澍與陸文宇為 2027 年第20屆威尼斯建築雙年展策展人展覽將於 2027年5月8日至11月21日在威尼斯綠園城堡 （Giardini）與軍火庫（Arsenale）展區舉行，預展時間為5 月6、7日。

威尼斯雙年展主席布塔福科表示，此次任命反映雙年展對當代建築議題的期待。他說：「我們非常高興宣布王澍與陸文宇擔任建築部門藝術總監。他們的視野扎根於地方記憶與建造知識，是當前國際建築討論中不可或缺的聲音。雙年展在他們身上看見能結合文化責任與實驗精神的重要人物，能在這個需要知識、平衡與想像力的時刻帶來意義深遠的貢獻。他們的將使 2027 年建築雙年展開啟新的視角，也讓我們重新思考人與空間、記憶與社群的關係。」

王澍與陸文宇於 1997 年共同創立業餘建築工作室，2003 年在中國美術學院創立建築系，2007 年成立建築藝術學院。兩人長期在建築實務與教育上推動以材料、工藝、記憶與地方脈絡為核心的實驗方向，其作品多次入選國際展覽，其中象山校區曾被《紐約時報》選為全球戰後最重要的25座建築之一。

王澍與陸文宇亦以聲明回應。他們表示：「我們會盡最大努力迎接這項挑戰。當前建築的快速變化多是外在現象，是過度概念化或商業化的結果。極端的概念實驗常與現實脫離，而過度商業化只會形成短暫的流行，並逐漸與真實場所斷裂。這會導向建築的消亡，使建築變未來的幻想式表達。當前世界面臨現實危機，堅持簡單而真實的建築理念具有特別的價值。我們希望以最大的誠意呈現這些探索，朝向更具可能性的現實與未來。同時再次感謝主席與雙年展團隊。」

根據雙年展提供的新聞資料，兩位策展人長期關注既有材料、日常生活痕跡與無名結構的生命力，並特別重視工匠在建造現場的技藝。他們常運用回收材料結合現代工程方法，回應快速城市更新、拆除與重建等現象，也在作品中處理人工與自然、城與鄉等議題。

兩人代表作品包括寧波歷史博物館、象山校區、杭州瓦山、溫村改造計畫、富陽文化綜合體、杭州國家版本館、南宋御街保護與改造工程、臨安歷史博物館、保定古動物館、廈門晉沙國學書院與西安歌劇院及音樂廳等。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應