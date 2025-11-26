2027威尼斯建築雙年展策展人選公布 中國建築師王澍、陸文宇共同擔任

2027威尼斯建築雙年展宣布將由中國建築師王澍（左）、陸文宇共同擔任。（威尼斯雙年展提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕威尼斯時間11月26日（台灣時間晚間9時）由威尼斯雙年展董事會發布新聞稿宣布，已通過主席皮耶特朗傑洛・布塔福科（Pietrangelo Buttafuoco）的提名，任命中國建築師王澍與陸文宇為 2027 年第20屆威尼斯建築雙年展策展人展覽將於 2027年5月8日至11月21日在威尼斯綠園城堡 （Giardini）與軍火庫（Arsenale）展區舉行，預展時間為5 月6、7日。

威尼斯雙年展主席布塔福科表示，此次任命反映雙年展對當代建築議題的期待。他說：「我們非常高興宣布王澍與陸文宇擔任建築部門藝術總監。他們的視野扎根於地方記憶與建造知識，是當前國際建築討論中不可或缺的聲音。雙年展在他們身上看見能結合文化責任與實驗精神的重要人物，能在這個需要知識、平衡與想像力的時刻帶來意義深遠的貢獻。他們的將使 2027 年建築雙年展開啟新的視角，也讓我們重新思考人與空間、記憶與社群的關係。」

請繼續往下閱讀...

王澍與陸文宇於 1997 年共同創立業餘建築工作室，2003 年在中國美術學院創立建築系，2007 年成立建築藝術學院。兩人長期在建築實務與教育上推動以材料、工藝、記憶與地方脈絡為核心的實驗方向，其作品多次入選國際展覽，其中象山校區曾被《紐約時報》選為全球戰後最重要的25座建築之一。

王澍與陸文宇亦以聲明回應。他們表示：「我們會盡最大努力迎接這項挑戰。當前建築的快速變化多是外在現象，是過度概念化或商業化的結果。極端的概念實驗常與現實脫離，而過度商業化只會形成短暫的流行，並逐漸與真實場所斷裂。這會導向建築的消亡，使建築變未來的幻想式表達。當前世界面臨現實危機，堅持簡單而真實的建築理念具有特別的價值。我們希望以最大的誠意呈現這些探索，朝向更具可能性的現實與未來。同時再次感謝主席與雙年展團隊。」

根據雙年展提供的新聞資料，兩位策展人長期關注既有材料、日常生活痕跡與無名結構的生命力，並特別重視工匠在建造現場的技藝。他們常運用回收材料結合現代工程方法，回應快速城市更新、拆除與重建等現象，也在作品中處理人工與自然、城與鄉等議題。

兩人代表作品包括寧波歷史博物館、象山校區、杭州瓦山、溫村改造計畫、富陽文化綜合體、杭州國家版本館、南宋御街保護與改造工程、臨安歷史博物館、保定古動物館、廈門晉沙國學書院與西安歌劇院及音樂廳等。

