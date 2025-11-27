自由電子報
新北坪林茶業博物館推手語導覽一日遊 12/1免費報名

2025/11/27 14:13

坪林茶業博物館將於12月14日、12月21日推出2場茶山手語導覽一日遊活動。（新北市文化局提供）坪林茶業博物館將於12月14日、12月21日推出2場茶山手語導覽一日遊活動。（新北市文化局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕為使各族群可親近茶文化，新北市文化局指出，坪林茶業博物館將於12月14日、12月21日推出2場茶山手語導覽一日遊活動，由專業手語翻譯員帶領介紹茶博館展覽，並實地走訪茶園，體驗採茶、製茶、品茗；活動將於12月1日於「台灣手語翻譯協會」官網開放線上免費報名，額滿為止。

文化局說，茶博館近年來致力於推動友善平權服務，這次活動與「台灣手語翻譯協會」合作，由館方經驗豐富的導覽員進行口語解說，並搭配手語翻譯員服務；導覽活動延伸館內常設展所介紹的製茶文化內容，帶領參與者深入坪林茶園，享受採茶、識茶的樂趣，感受茶樹的形貌、葉片的觸感、茶菁的清香，與茶湯入口的滋味。

文化局指出，盼透過走訪茶園的活動設計，讓聽障朋友也能以視覺、觸覺、嗅覺與味覺等更直接地貼近茶的世界；更多活動詳情請至茶博館粉專查詢。

