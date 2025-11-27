自由電子報
藝術文化

台南最新互動遊程曝光 百年工程嘉南大圳變身數位解謎場域

2025/11/27 14:16

「大圳未來研究所」即日起在烏山頭水庫風景區、隆田 CHACHA 文資教育園區同步上線。（南市文化資產管理處提供）「大圳未來研究所」即日起在烏山頭水庫風景區、隆田 CHACHA 文資教育園區同步上線。（南市文化資產管理處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕想用更輕鬆、有趣的方式走進台灣世界遺產潛力點「烏山頭水庫暨嘉南大圳」嗎？南市文化資產管理處推出全新 Line 互動遊程遊戲「大圳未來研究所」，即日起在烏山頭水庫風景區、隆田 CHACHA 文資教育園區同步上線。民眾不必下載 App，只要在園區掃描 QR Code 加入官方 Line，即可立即啟動解謎任務，展開一段跨越百年的工程探索旅程。

烏山頭水庫風景明媚，南市文化資產管理處推出互動遊戲「大圳未來研究所」，探索百年水利工程數位新世界。（記者洪瑞琴攝）烏山頭水庫風景明媚，南市文化資產管理處推出互動遊戲「大圳未來研究所」，探索百年水利工程數位新世界。（記者洪瑞琴攝）

這款互動遊戲規畫兩條實境遊程，各具主題特色。第1條路線位於烏山頭水庫風景區，以「水利工程師見習生」為故事主軸，設計7道沉浸式關卡，帶領玩家從八田與一技師的設計理念、水庫的工程技術，到嘉南大圳灌溉系統的運作，逐步理解這套百年水利工程如何徹底改寫嘉南平原的命運。

第2條路線設置在隆田 CHACHA 文資教育園區，分為「車票篇」與「畫筆篇」，各有4道輕鬆互動關卡，特別適合親子同遊。無論是蒐集線索、完成任務或探索展示空間，都能讓大人小孩以遊戲方式自然吸收文化與工程知識。

在Q版八田技師與水圳超人的陪伴下，參與者不再只是走馬看花的遊客，而是主動探究嘉南大圳故事的「小研究員」。透過走路、觀察、掃描與解謎，玩家將更深刻理解嘉南大圳如何讓曾經的「看天田」，變成台灣重要的米糧生產地，讓文化資產以更活潑、親近的方式融入日常。

文資處表示，烏山頭水庫暨嘉南大圳是台灣農業史的重要里程碑，也是世界遺產潛力點之一。「大圳未來研究所」善用民眾熟悉的 Line 互動模式，透過任務、探索一起走入嘉南大圳的數位新世界，在遊戲裡邊玩邊學，重新看見百年水利工程的文化價值。Line 官方帳號即日起全面開放，年底前完成指定關卡還可至園區兌換限量紀念品。

