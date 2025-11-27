漁村結合樂團與美食 梓官赤崁音樂市集11/29上陣

梓官赤崁音樂市集11/29上陣。（觀光局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄海線潮旅行壓軸場、11/29將由梓官赤崁海濱音樂市集上陣，共41攤美食及溫蒂漫步等4組音樂團體演出，邀大家吹海風賞夕陽、聽音樂嘗美食，感受海線漁村魅力。

梓官赤崁音樂市集11/29上陣 。（觀光局提供）

梓官赤崁音樂市集11/29上陣，邀請4組音樂團體現場演出。（觀光局提供）

觀光局說明，4組音樂團體分別為曲風多元的「溫蒂漫步」、歌聲療癒的「丁瑤」、「人舌吉團」及「Just 4 fun」，活動當天還可現場報名「赤崁聚落導覽」遊程，參加即贈100元市集券及梓官區漁會「烏魚子口味米乖乖」乙包。

觀光局長高閔琳表示，北高雄海線觀光資源豐富，不僅農業、漁業發達，更擁有深厚的文化底蘊，「蚵子寮漁港」是台灣十大魅力漁港，新鮮現撈漁獲聞名全台，除可參觀魚貨直銷拍賣，採購新鮮水產、品嚐代客料理，剛落成的「蚵子寮海洋漁業親子館」也是民眾假日出遊好去處。

而赤崁地區擁有280年歷史的「赤崁古井」、巴洛克式門面的「劉家古厝」還有「藍晒圖地景藝術裝置」等，非常推薦民眾造訪、拍照打卡。

這次「海線潮旅行音樂市集」邀請許多在地店家，包括梓官海線青年品牌「誰的咖啡 Hu’s Coffee」以咖啡香氣與老屋故事呈現赤崁聚落的生活風景；「万嘉棠」手工魚丸、「整隻章魚燒」、「一起散步雞蛋糕」，及「梓官區漁會」等在地業者。

觀光局提醒，梓官赤崁聚落為傳統漁村，巷道狹窄且停車空間有限，建議民眾共乘前往或步行入場；如需自行開車，可將車輛停放於蚵寮國小後方海堤，再步行至活動現場。更多活動資訊請上「高雄旅遊網」及「高雄海線潮旅行」臉書粉絲專頁查詢。

梓官赤崁音樂市集11/29上陣，圖為附近交通動線。（觀光局提供）

