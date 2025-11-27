嘉義女兒節11/29~30竹崎獅埜登場 打造照相館為造訪者紀念

嘉義女兒節邁入第24年，11月29、30日結合市集、拍賣會、女兒成年禮祝福式、紀錄片播映等活動，盛大舉辦。（盧銘世提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義知名文化節慶「嘉義女兒節」邁入第24年，延續去年，今年11月29、30日在嘉義縣竹崎鄉獅埜村「有菈曼曼水花園」舉行；活動以「家」為主題，希望在歲末，將1年收成、創作的喜悅與大眾分享，結合市集、藝術拍賣會、走秀、展覽、音樂會、茶席，今年並規畫「幸福山村照相館」，由專業攝影師定時為造訪的家庭大合照做為紀念，讓民眾向一直支持、陪伴的家人道謝。

為了一年一度盛事，近日獅埜社區總動員，以辦喜事心情準備、布置，農家開機具清除雜木、返鄉青年協助搬運、場布，十分熱鬧。

請繼續往下閱讀...

策展人盧銘世表示，時序進入晚秋初冬，是嘉義最宜人的季節，24歲的女兒節從嘉義生養，是「自嘉生產」品質保證的文化節慶；今年女兒節以「家」為主題，提醒大家不要忘了給支持、陪伴的家人道謝，在女兒節會場中，設計了3棵「家．感謝樹」裝置，邀請大家以文字書寫對家人表達謝意。

盧銘世說，活動中，除了熱情支持者提供豐富摸彩品，還有曼曼看市集、藝術拍賣會、草地演出、感謝晚會，以及「最佳之邑．山村之家」人文影像紀錄片首映、嘉義女兒服走秀分享、嘉義女兒成年禮祝福式等，靜態展部分則有嘉義縣農再家族成果展、吳梅嶺老師代表作「庭園一隅」互動藝術裝置、西榮23藝術「家庭美術館」聯展。

「嘉義女兒節」11月29、30日活動自上午11點至下午5點展開，女兒節「家．感謝晚會」29日晚間6點至9點登場，女兒成年禮祝福式、茶席可洽「嘉義女兒節」預約報名認購。

嘉義女兒節週末在竹崎獅埜村登場，活動豐富。（擷取自嘉義女兒節臉書）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法