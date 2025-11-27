自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

嘉義女兒節11/29~30竹崎獅埜登場 打造照相館為造訪者紀念

2025/11/27 14:38

嘉義女兒節邁入第24年，11月29、30日結合市集、拍賣會、女兒成年禮祝福式、紀錄片播映等活動，盛大舉辦。（盧銘世提供）嘉義女兒節邁入第24年，11月29、30日結合市集、拍賣會、女兒成年禮祝福式、紀錄片播映等活動，盛大舉辦。（盧銘世提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義知名文化節慶「嘉義女兒節」邁入第24年，延續去年，今年11月29、30日在嘉義縣竹崎鄉獅埜村「有菈曼曼水花園」舉行；活動以「家」為主題，希望在歲末，將1年收成、創作的喜悅與大眾分享，結合市集、藝術拍賣會、走秀、展覽、音樂會、茶席，今年並規畫「幸福山村照相館」，由專業攝影師定時為造訪的家庭大合照做為紀念，讓民眾向一直支持、陪伴的家人道謝。

為了一年一度盛事，近日獅埜社區總動員，以辦喜事心情準備、布置，農家開機具清除雜木、返鄉青年協助搬運、場布，十分熱鬧。

策展人盧銘世表示，時序進入晚秋初冬，是嘉義最宜人的季節，24歲的女兒節從嘉義生養，是「自嘉生產」品質保證的文化節慶；今年女兒節以「家」為主題，提醒大家不要忘了給支持、陪伴的家人道謝，在女兒節會場中，設計了3棵「家．感謝樹」裝置，邀請大家以文字書寫對家人表達謝意。

盧銘世說，活動中，除了熱情支持者提供豐富摸彩品，還有曼曼看市集、藝術拍賣會、草地演出、感謝晚會，以及「最佳之邑．山村之家」人文影像紀錄片首映、嘉義女兒服走秀分享、嘉義女兒成年禮祝福式等，靜態展部分則有嘉義縣農再家族成果展、吳梅嶺老師代表作「庭園一隅」互動藝術裝置、西榮23藝術「家庭美術館」聯展。

「嘉義女兒節」11月29、30日活動自上午11點至下午5點展開，女兒節「家感謝晚會」29日晚間6點至9點登場，女兒成年禮祝福式、茶席可洽「嘉義女兒節」預約報名認購。

嘉義女兒節週末在竹崎獅埜村登場，活動豐富。（擷取自嘉義女兒節臉書）嘉義女兒節週末在竹崎獅埜村登場，活動豐富。（擷取自嘉義女兒節臉書）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應