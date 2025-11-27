自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

《存在的回聲》特展新營登場 5位藝術家回望疫情後人與世界的連結

2025/11/27 17:14

藝術家黃暄軒的參展作品《靜默的網》。（記者楊金城攝）藝術家黃暄軒的參展作品《靜默的網》。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕《存在的回聲：穿越縫隙的五種觀看》由趙涵邦、黃暄軒、曾靜芳、顏珊怡與沈宴緻5位藝術家聯展，明（28）日起至12月14日在台南新營文化中心展出40件作品，以疫情後的時代背景為起點，回望人與世界的距離，透過藝術回應那些被時間分割的片段、被隔離的身體及被中斷的日常，重新發現自我與世界的連結，歡迎觀展。

顏珊怡創作《水熊蟲與我》。（記者楊金城攝）顏珊怡創作《水熊蟲與我》。（記者楊金城攝）

聯展以「時間的視覺敘事」、「身體與創傷的書寫」、「科技與自然間的張力」為3大主軸，構築出交織的思想紋理與感知場域。藝術家的創作風格各異卻相互呼應，共同呈現多重觀看的視角。

曾靜芳的《親情系列》作品。（記者楊金城攝）曾靜芳的《親情系列》作品。（記者楊金城攝）

趙涵邦以幻獸寓言探問生死與情感連結，流露深刻人性溫度；黃暄軒以複合媒材描繪後工業文明與自然張力，呈現土地與文明記憶；曾靜芳以照相寫實記錄疫情親情與社會景象，並從女性主義角度反思社會對女性空間的限制；顏珊怡以蒙太奇式圖像重構時間片段，使中斷與延續並存；沈宴緻則透過繪畫自我對話，探索感知與意識深層力量。

