藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

台南蕭壠駐村藝術展 王盈之《核糖，足跡，現在進行式》開展

2025/11/27 18:47

蕭壠國際藝術村駐村藝術家王盈之（右一）為駐村成果展導覽解說。（記者楊金城攝）蕭壠國際藝術村駐村藝術家王盈之（右一）為駐村成果展導覽解說。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕《核糖，足跡，現在進行式》今天（27日）起在台南佳里蕭壠文化園區開幕，展至明年2月28日，這是蕭壠國際藝術村駐村藝術家王盈之的駐村成果展，王盈之以獨特的「柔蒙太奇」手法，將台灣百年糖業的物質移動軌跡，與女性生命史的隱喻相結合，深刻探討歷史足跡、殖民符號與生命的盈虛消長。

《核糖，足跡，現在進行式》今天（27日）起在台南佳里蕭壠文化園區開展。（記者楊金城攝）《核糖，足跡，現在進行式》今天（27日）起在台南佳里蕭壠文化園區開展。（記者楊金城攝）

王盈之以糖鐵走過的百萬趟軌跡、糖業歷史發想，引申為物理空間的過渡與力學作用，透過一系列對比，深化「逝去」的意涵：從個人層面「人髮線後移」所承載的軀體消蝕，延伸至地貌層面的「海岸線退縮」與「國聖港燈塔的遷移軌跡」，這些足跡象徵著某種物質與非物質的逝去。

展場入口的大幅水墨。（記者楊金城攝）展場入口的大幅水墨。（記者楊金城攝）

觀眾一進展場，映入眼簾的是大幅水墨創作，藝術家巧妙運用女性身體鋪陳行走的軌跡，並利用同步影像記錄人與糖的互動過程，極具細膩品味價值，像以早年台南傳統坐月子食物椪餅影像來呼應糖在女性生活中的意涵。

策展人陳明惠說，王盈之過去深耕電影創作，對於觀眾與影像間的互動關係具備敏銳洞察力。此外展覽主視覺將糖晶以投影方式呈現，創新的手法引導觀眾進入一個全新的感知空間。

《核糖，足跡，現在進行式》在台南佳里蕭壠文化園區開幕，以影像創作為主。（記者楊金城攝）《核糖，足跡，現在進行式》在台南佳里蕭壠文化園區開幕，以影像創作為主。（記者楊金城攝）

