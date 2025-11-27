第8屆TMAF開名單 這些天團首席們明年7月台灣見

大師與新秀於音樂節期間共同組成樂團、並肩演出。（TMAF提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕第8屆台北大師星秀音樂節（TMAF）將於2026年7月登場，包括TMAF藝術總監詹曉昀（David Chan），以及指揮大師漢斯．葛拉夫（Hans Graf）等，預計將有18位國際音樂名家齊聚台北，組成導師群。TMAF執行長林士凱表示，TMAF今（2025）年創報名人數新高，錄取學員不乏來自世界頂尖音樂學院，以及已於國際知名大賽獲獎，甚至已獲職業樂團合約的年輕演奏家，「我們希望向世界展現，最頂尖的音樂人才培育計畫正從台灣出發。」

即將來台的天團首席們，包括美國國家交響樂團首席Nurit Bar-Josef、達拉斯交響樂團首席Alexander Kerr、舊金山交響樂團中提琴首席Jonathan Vinocour、洛杉磯愛樂大提琴副首席Ben Hong、單簧管首席Boris Allakhverdyan、小號首席Thomas Hooten、底特律交響樂團大提琴首席Wei Yu、舊金山交響樂團低音提琴首席Scott Pingel、荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席Emily Beynon、法國號首席Katy Woolley、聖路易交響樂團雙簧管首席Jelena Dirks、紐約大都會歌劇院管弦樂團低音管首席William Short、密爾瓦基交響樂團長號首席神田惠等。

其他還有來自知名音樂學院的教授，如首爾大學小提琴教授白珠暎、東京桐朋音樂學院與曼哈頓音樂學院小提琴教授原田幸一郎，以及日內瓦大學及格拉茲藝術大學中提琴教授Ori Kam，將親自指導來自世界各地的音樂新秀。

