藝文 > 即時

人類快被AI取代？「好字為之」的時代來了 AI和詩人誰的詩更像人寫的

2025/11/27 22:01

詩人徐珮芬與AI分身小島先生針對同一個主題創作。（木子立方有限公司攝，新竹市文化局）詩人徐珮芬與AI分身小島先生針對同一個主題創作。（木子立方有限公司攝，新竹市文化局）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新竹市文化局主辦的特展「好字為之的時代」（The Age of Self-Written Fates），在241藝術空間登場，展期至2026年1月18日，免費開放民眾入場。本次展覽以「好自為之」的雙關意涵，探討文字在人工智慧（AI）社會中的角色、意義與權威。

「好字為之的時代」展，一探文字在AI時代的意義。（木子立方有限公司攝，新竹市文化局提供）「好字為之的時代」展，一探文字在AI時代的意義。（木子立方有限公司攝，新竹市文化局提供）

策展人張乃予於策展論述中引用英國文豪狄更斯《雙城記》的經典名句：「這是智慧的時代，也是愚蠢的時代」，點出人類在面對大語言模型（LLM）逐漸成熟時，所面臨的習慣改變與新的反思。展覽的核心提問是：在這個AI可以即時翻譯、生成無限內容的時代，文字的生產與書寫主體性該如何被定義？人類是否需要互相猜疑並挑戰某種新的威權？

張乃予特別將圖靈在20世紀提出的「文字對話」測試引入，做為判斷「人」與「機」界線的基礎。其中，由詩人徐珮芬的作品和其訓練之AI語言模型詩作將同時呈現，邀請觀眾於閱讀與感知之間進行判斷，親身體驗這場仍在持續進行的「新圖靈測驗」，觀察文字生成和行為被生成的可能。張乃予指出，文字自古以來是溝通、紀錄和資訊傳達的重要媒介。然而，在資訊過剩的今日，面臨的是信任和真實的流失。曾警告「資訊並不等於真理真相」的以色列歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）的論點，在本次展覽中亦獲得藝術化呈現。

觀眾體驗刻印互動區。（木子立方有限公司攝，新竹市文化局提供）觀眾體驗刻印互動區。（木子立方有限公司攝，新竹市文化局提供）

展覽將共分4個展區和一個圖靈測驗區來探究文字在當代的角色，包括「文字的延續：介於過去和當下之間」、「文字的載體：介於control 與control+C之間」、「文字的棲地：介於獨特和模板之間」與「文字的可能：介於輔助和主導之間」。特別的是，詩人徐珮芬的作品和其訓練之AI語言模型分身「小島先生」以同一主題，分別創作呈現，邀請觀眾判讀何者為人寫，何者為AI書寫？展覽企圖引領觀眾從漢字的傳承、書寫的物質性，一直探討到AI主導內容產製的未來。

其中一區，展出justfont創造的「金萱體」字體與文件。（木子立方有限公司攝，新竹市文化局提供）其中一區，展出justfont創造的「金萱體」字體與文件。（木子立方有限公司攝，新竹市文化局提供）

