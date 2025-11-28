自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

奈良美智嘉義特展 門票秒殺掀熱潮

2025/11/28 14:08

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」海報融入太平雲梯的黃昏雲海。（文化總會提供）奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」海報融入太平雲梯的黃昏雲海。（文化總會提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」將於12月12日開展，12月份場次從11月26日中午12點開放網路預約，結果假日時段秒殺，平常日也在當天下午就被搶訂一空，向隅者打趣稱「有預約到奈良美智展嗎」已經成了大家最近最夯的問候語。

文化總會指出，奈良美智嘉義特展的展期為今年12月12日至明年5月17日（每週一休館），地點在新港文化館25號倉庫（嘉義縣新港鄉登雲路111巷2號），每日開放時間為上午9點到下午5點，但週二、週三上午9點到中午12點僅供嘉義縣、市高中職以下學校團體預約。

文化總會說，觀展採每梯次1小時，每整點為1梯次，每天共8個梯次，從上午9點起至下午4點每梯次開放50人次，包括線上取票40人、現場排隊候補10人。11月26日中午12點開放12月份場次的預約，約4500張門票很快就被預約一空，還發生有人訂錯時間，想要更正時間已經來不及，只能等著預約1月份的場次了。

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」12月12日開展。（文化總會提供）奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」12月12日開展。（文化總會提供）

