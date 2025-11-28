自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南搶手樂齡課程成果展 逾300件作品展出

2025/11/28 14:12

樂齡學員表演〈台灣尚勇〉為展覽熱鬧揭幕。（記者劉婉君攝）樂齡學員表演〈台灣尚勇〉為展覽熱鬧揭幕。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市文化局與和通文化藝術基金會共同主辦樂齡藝術課程，今年邁入第4年，每期25至30個名額，開放報名5分鐘就迅速額滿，相當搶手，今（28）起在歸仁文化中心舉辦成果展，逾300件作品，展現樂齡學員的熱情及活力。

「創齡共享藝啟新章2025歸仁樂齡3.0成果展」今天上午熱鬧開展，歸仁七甲社區、龍崎石石曹社區也共同參與，長者在會中大跳〈台灣尚勇〉等舞蹈，獲得熱烈掌聲。

台南市文化局與和通文化藝術基金會共同主辦歸仁樂齡3.0成果展。（記者劉婉君攝）台南市文化局與和通文化藝術基金會共同主辦歸仁樂齡3.0成果展。（記者劉婉君攝）

靜態展覽作品包含平面、複合媒材、立體作品及共創的裝置藝術等，超過300件，於歸仁文化中心第2畫廊展出至12月21日止。

不少長者第1次在正式的藝文空間展出，相當開心，有長者說，本來擔心自己的作品做得不好，不好意思交件，實際看到作品陳列在文化中心專業的藝廊之後，覺得「我的作品看起來也不錯」。

歸仁樂齡3.0成果展，逾300件作品展出。（記者劉婉君攝）歸仁樂齡3.0成果展，逾300件作品展出。（記者劉婉君攝）

文化局專委方敏華感謝和通文化藝術長期支持樂齡課程，豐富長者的創齡生活，也走入社區，嘉惠偏遠地區長者。

和通文化藝術基金會董事長李怡寧說，基金會秉持企業社會責任，自2022年推動樂齡課程以來，在長榮大學美術系師生協助下，幫助樂齡學員活得更精彩，第1期學員已成為社區的種子老師，今年更將課程擴展至偏遠的龍崎石石曹社區，讓長者透過藝術創作創作，編織屬於自己的新篇章及活力的樂齡人生。

