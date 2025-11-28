自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

中和圖書館變身露營地！12月推免費夜宿圖書館等系列親子活動

2025/11/28 15:16

新北市立圖書館中和員山分館方以帳篷、露營椅、草坪與燈串營造野營氛圍，讓讀者可坐在折疊椅、收納箱閱讀，或與朋友一起走入營帳中享受放鬆閱讀時光。（記者羅國嘉攝）新北市立圖書館中和員山分館方以帳篷、露營椅、草坪與燈串營造野營氛圍，讓讀者可坐在折疊椅、收納箱閱讀，或與朋友一起走入營帳中享受放鬆閱讀時光。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立圖書館中和員山分館經8個月改造後，今（28）日重新開館，全新的露營風閱讀角成為最大亮點。館方以帳篷、露營椅、草坪與燈串營造野營氛圍，讓讀者可坐在折疊椅、收納箱閱讀，或與朋友一起走入營帳中享受放鬆閱讀時光。文化局長張䕒育表示，將在12月6日、7日舉辦「童趣書窩露營趣」夜宿圖書館活動，讓小朋友體驗在圖書館露營的別樣閱讀感受，即日起開放免費報名。

新北市立圖書館中和員山分館經8個月改造後今（28）日重新開館,全新的露營風閱讀角成為最大亮點。

新北市立圖書館長吳佳珊指出，此次兒童室同步以「童話森林」為主題重新打造，繽紛溫馨、空間獨立寬敞，可容納更多親子一起共讀，培養孩子從小建立閱讀習慣。自修區採開放式規畫並全面更新桌椅，提供明亮舒適的讀書環境，是學生自修、寫功課的理想場域。

新北市立圖書館中和員山分館方以帳篷、露營椅、草坪與燈串營造野營氛圍,讓讀者可坐在折疊椅、收納箱閱讀,或與朋友一起走入營帳中享受放鬆閱讀時光。

張䕒育表示，此次改造重新調整館舍動線並完善無障礙設施，讓空間更貼近民眾使用需求。透過引入「Outdoor」休閒風格，希望打造兼具閱讀、休憩與拍照魅力的多功能圖書館。另外，為歡慶重新開館，將在12月6日、7日舉辦「童趣書窩露營趣」夜宿圖書館活動，即日起開放免費報名；12月還規畫「親子露營讀書會」、和諧粉彩創作課程、「書香探訪—走進海山神社」、故事活動「旅行進行曲」及主題書展「在書頁間搭起帳篷」，邀請親子共同體驗閱讀樂趣。詳情可至新北市立圖書館網站查詢（http://library.ntpc.gov.tw）。

新北市立圖書館中和員山分館經8個月改造後今（28）日重新開館,全新的露營風閱讀角成為最大亮點。

中和員山分館位於中和區民享街37號2樓，館舍面積約290坪，設有流通服務檯、期刊閱報區、資料檢索區、兒童區與閱讀角。館藏包括約1.5萬冊兒童書、7種兒童期刊、2種兒童報紙，以及成人書約7萬冊、期刊40種、報紙10種。開放時間為週日至週一上午8點30分至下午5點，週二至週六早上8點30分至晚上9點。

