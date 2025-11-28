自由電子報
藝文 > 即時

浴室成為舞台 《仁慈小酒館》赤裸直面死亡、失落與親情

2025/11/28 15:30

《仁慈小酒館》以獨特的肢體語言與詩意燈光，將家庭、記憶與失落的情感赤裸展現。（Theofilos Tsimas攝，兩廳院提供）《仁慈小酒館》以獨特的肢體語言與詩意燈光，將家庭、記憶與失落的情感赤裸展現。（Theofilos Tsimas攝，兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕兩廳院秋天藝術節壓軸作品《仁慈小酒館》，今日起於台北表演藝術中心連演3天，由阿爾巴尼亞裔導演馬里奧•貝努西（Mario Banushi）執導，獨特的肢體語言與詩意燈光，將家庭、記憶與失落的情感赤裸展現。

《仁慈小酒館》是貝努西「親情三部曲」最終章，以一盞從阿爾巴尼亞地拉那街區帶出的霓虹燈招牌，串起導演追憶父親的旅程。舞台靈感來自導演奶奶家的白瓷浴室，貝努西說：「浴室是一個極度私密又充滿象徵性的場域。我們在那裡最為赤裸，不只身體，也包含情感。」在此，繼母與姊妹以身體語言展現人類最原始的需求，如進食、沐浴、排泄、傷害、撫慰等；舞台上的空椅子象徵父親位置的永恆空缺，也承載著家庭連結的力量，以及在無聲之中對亡父的思念。

全劇無任何對白，但肢體、光影、聲響與音樂卻足以傳達最深沉的情感。導演以宗教儀式般的節奏掌控舞台，演員的肢體動作時而柔和、時而狂烈，映照人類在失落與重生間的張力。希臘國寶級民俗歌手薩維娜•揚納圖（Savina Yannatou）以其跨文化即興人聲為劇場注入靈魂。歌聲如同記憶的低語與哀悼的迴響，將痛苦、思念、愛與缺席放大且純粹地呈現在觀眾面前。

