藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

體驗活歷史！台南北區新教案《入城過生活II》正式亮相

2025/11/28 16:46

北區全新教案《入城過生活II》正式亮相。（記者王姝琇攝）北區全新教案《入城過生活II》正式亮相。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市北區區公所今天發表114年度社造成果，全新開發的在地教案《入城過生活II》，以咸豐年間的小北門生活史為核心，帶領學生跟著故事主角「阿榮」走進1850年的府城街巷，重新理解庶民的一日入城日常。

北區全新教案《入城過生活II》正式亮相。（記者王姝琇攝）北區全新教案《入城過生活II》正式亮相。（記者王姝琇攝）

《入城過生活II》延續去年《入城過生活》的鎮北坊文化教育扎根成果，今年由地方文化工作者鄭采芩主導設計。今天發表會特別邀立人國小學生參加，由鄭采芩與邱明賢擔任講師，帶領孩子實際踏查德慶溪周邊，包括興濟宮、大觀音亭、元和宮等歷史場域，透過地圖比對、碑文觀察、街廓走讀，將故事內容化為真實體驗，讓學生成為歷史中的小探險家。

《入城過生活II》以咸豐元年農民「阿榮」入城辦事的一天為故事主軸，從天未亮自三崁店出發，進小北門後販售生薑、至興濟宮求藥籤、在藥舖抓藥，再前往米街義芳號購買白糖準備返家製作薑糖。透過他的行程，學生理解當時德慶溪的流向、商業活動、廟宇與橋梁的聚落關係，也能在碑文與街景中找出曾振明香舖等歷史商號痕跡。

《入城過生活II》帶領孩子實際踏查德慶溪周邊。（記者王姝琇攝）《入城過生活II》帶領孩子實際踏查德慶溪周邊。（記者王姝琇攝）

教案亦加入清代蘇州碼子的基礎換算、過路費制度與「守城兵役勒索示禁碑記」等內容，使孩子在故事推進中自然理解當時的經濟脈絡、度量衡、社會風俗與官方制度，讓府城街景不再只是教科書，而是可以親自走入的活歷史。

北區區長潘寶淑表示，北區廟宇古蹟密集、文化脈絡豐富，希望透過情境式教案與實地走讀，讓孩子從生活出發認識城市、理解歷史，使「文化資產就是教室」真正落實在地教育。此次發表會同步結合立人國小的走讀課程，教案內容也獲得教師與學生的熱烈回饋。全新《入城過生活II》教案也將於近日正式上架北區區公所官網，歡迎市民朋友下載運用。

