自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

《閙龍宮》京劇表演結合新屋福興宮建廟150週年 今（29）日下午3點演出

2025/11/29 11:51

2025桃園藝術巡演《閙龍宮》京劇表演，今天下午將在新屋福興宮登場。（桃園市政府提供）2025桃園藝術巡演《閙龍宮》京劇表演，今天下午將在新屋福興宮登場。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕2025桃園藝術巡演《閙龍宮》京劇表演，結合新屋福興宮建廟150週年，今（29）日下午3點將在福興宮登場，民眾可自由入場觀賞戶外演出，桃園市政府文化局表示，擔綱演出的「當代傳奇劇場」於1986年由藝術總監吳興國成立，是曾登上「世界3大藝術節」英國愛丁堡藝術節、法國亞維儂藝術節、美國林肯中心藝術節的表演團隊，精采可期。

《閙龍宮》故事敘述東海龍王、西海龍王、南海龍王、北海龍王獲玉帝之邀，趕赴蓬萊大會，豈料孫悟空前往東海龍宮借兵器，挑中支撐龍宮的龍柱，導致龍王勃然大怒，而展開一場大戰。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應