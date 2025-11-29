《閙龍宮》京劇表演結合新屋福興宮建廟150週年 今（29）日下午3點演出

2025桃園藝術巡演《閙龍宮》京劇表演，今天下午將在新屋福興宮登場。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕2025桃園藝術巡演《閙龍宮》京劇表演，結合新屋福興宮建廟150週年，今（29）日下午3點將在福興宮登場，民眾可自由入場觀賞戶外演出，桃園市政府文化局表示，擔綱演出的「當代傳奇劇場」於1986年由藝術總監吳興國成立，是曾登上「世界3大藝術節」英國愛丁堡藝術節、法國亞維儂藝術節、美國林肯中心藝術節的表演團隊，精采可期。

《閙龍宮》故事敘述東海龍王、西海龍王、南海龍王、北海龍王獲玉帝之邀，趕赴蓬萊大會，豈料孫悟空前往東海龍宮借兵器，挑中支撐龍宮的龍柱，導致龍王勃然大怒，而展開一場大戰。

