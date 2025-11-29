桃園「馬村實驗藝廊」開放申請辦理展覽 徵件到12月26日止

馬祖新村眷村文創園區是推動眷村文化再生與藝術創作能量交流的培育與實踐基地。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府文化局規劃中壢區馬祖新村眷村文創園區1號到3號眷舍為「馬村實驗藝廊」，開放公私立美術團體、機關、學校、藝術與文創工作者申請辦理展覽，徵件到12月26日止，獲選計畫將安排於2026年馬村實驗藝廊開放檔期間展出。

馬村實驗藝廊申請展覽計畫曾展出「BlueTears－⾺祖藍眼淚奇幻展」。（桃園市政府提供）

文化局表示，馬祖新村眷村文創園區是推動眷村文化再生與藝術創作能量交流的培育與實踐基地，為了鼓勵藝術家、文創工作者創作，2020年起推動馬村實驗藝廊申請展覽計畫，曾展出VR與AR互動體驗「BlueTears－⾺祖藍眼淚奇幻展」、描述眷村生活的生命故事戲劇《李太太與她的四個女兒》與《桃園母女圖鑑》等、藝術家聯展「家屋記憶」與「背包客的繪畫旅行」等，都獲得好評。

請繼續往下閱讀...

即起到12月26日止的馬村實驗藝廊申請展覽計畫徵件，申請者須提供展覽企劃書並填妥申請表，企劃書須包括展覽名稱、展出構想或理念、作品種類與介紹、整體空間規劃與展覽佈置示意圖、藝術家簡歷等內容，作品還需有2分之1以上為最近2年內的創作，文化局表示，申請計畫經資格審查後，再由專家學者組成的評審委員會進行審查，獲選計畫將安排於2026年馬村實驗藝廊開放檔期間展出，相關資訊詳詢文化局官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法