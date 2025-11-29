自由電子報
藝文 > 即時

退役數十年「白鐵神轎」再現！文物、紀錄片推廣國家重要民俗魅力

2025/11/29 12:58

六房媽文物展即日至12月21日在土庫股紅壇展出。（記者李文德攝）六房媽文物展即日至12月21日在土庫股紅壇展出。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕國家重要民俗「六房媽過爐」每年吸引逾10萬人隨香，為推廣文化，中華民國六房媽會首次在紅壇旁舉辦文物展，展出近30件文物，其中包含特別的白鐵神轎，看點十足。此外，協會籌備3年多製作「爐煙繚繞五股內」紀錄片也首次發表。理事長徐萬成表示，盼以文物、形象等多元形式，呈現六房媽獨有信仰及傳承體系。

活動更有挑燈、挑花體驗。（記者李文德攝）活動更有挑燈、挑花體驗。（記者李文德攝）

雲林六房媽沒有固定廟宇，由斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤等地共5股34庄輪值奉祀，每年過爐都有逾10萬名信徒隨香，是雲林縣重要宗教盛事之一，更被文化部指定為國家重要民俗。

六房媽文物展即日至12月21日在土庫股紅壇展出。（記者李文德攝）六房媽文物展即日至12月21日在土庫股紅壇展出。（記者李文德攝）

徐萬成表示，為讓大眾了解其文化，曾經舉辦兩次特展，不過礙於各地紅壇空間有限，僅借用其他場域展出，但今年特別將文物展設於土庫股紅壇旁，除介紹六房媽歷史沿革、五股內陣頭介紹外，特地將白鐵神轎展出。

文物展內更放映紀錄片精華版。（記者李文德攝）文物展內更放映紀錄片精華版。（記者李文德攝）

徐萬成指出，這頂白鐵神轎於1971年打造，當時因為原神轎老舊，過爐前經評估後不堪使用，考量保存問題，爐主團隊特地以白鐵打造重達200台斤以以上的神轎，甚至就連日月扇、籤筒都以白鐵製成，使用這頂神轎將近30多年之久，當時六房媽過爐看到閃著白光的神轎出現，大家就會知道媽祖要來了。不過後期因過爐團隊反映重量問題，因此讓這頂神轎退役，此次重現，希望帶領民眾感受有這段歷史。

退役多年的白鐵神轎再次展出，看點十足。（記者李文德攝）退役多年的白鐵神轎再次展出，看點十足。（記者李文德攝）

此外，協會今起更是發表「爐煙繚繞五股內」紀錄片，導演吳過表示，這是團隊2022至2025年，花費近4年記錄，短短半個多小時的影像內容，將六房媽沿革、爐主制度、過爐前後準備等詳實記載。

六房媽文物展即日至12月21日在土庫股紅壇展出。（記者李文德攝）六房媽文物展即日至12月21日在土庫股紅壇展出。（記者李文德攝）

徐萬成表示，展覽即日至12月21日展出，紀錄片精華版也會在展場內放映，此外每逢周末將有專人導覽介紹與解說，現場還會安排過爐儀式遵循古禮中《擔花》、《擔燈》的特色體驗活動，盼讓民眾體驗豐富的文化魅力。

縣府文觀處長陳璧君表示，六房媽過爐是雲林的驕傲，更是全國獨特的國家重要民俗，期望文物展及影像等多元方式，讓國人看見其深植於五股庄頭的社群凝聚力及對信仰的堅定。

