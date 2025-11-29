《我佇立於此I Stand Here》林子程個展新營展出 以作品回望自然、意義與社會

藝術家林子程的展出作品〈海底綠洲〉。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕藝術家林子程的個展「我佇立於此」今天（29日）在台南新營文化中心雅藝館開幕，展出至12月14日，透過20件作品，展現出他對生活的細膩觀察與深刻感悟，也期待自己的作品如一面鏡子，折射出觀者對自我與環境的感知。

藝術家林子程解說展出作品。（新營文化中心提供）

藝術家林子程（中）今天在新營文化中心展出個展。（新營文化中心提供）

「我佇立於此」展覽作品涵蓋色鉛筆與水彩等多樣創作媒材，林子程以色鉛筆細膩描繪自然紋理與內心肌理，以水彩展現流動光影與氛圍張力，觀眾得以在作品之間駐足，傾聽藝術語言所傳遞的情感與思想，並在自然、記憶與社會的交織中，尋找屬於自己的回應與定位。

新營文化中心說，歡迎觀眾前來看展，一同沉浸在藝術的盛宴，尋找出屬於自己的感動。

