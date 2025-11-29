自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

Discovery攜手科技大老藝術解謎 今晚揭密「年輕蒙娜麗莎」

2025/11/29 14:13

《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》黃崇仁博士比對兩版本《蒙娜麗莎》，提出證據指向年輕版亦出自達文西之手。（Discovery 頻道提供）《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》黃崇仁博士比對兩版本《蒙娜麗莎》，提出證據指向年輕版亦出自達文西之手。（Discovery 頻道提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕細數古往今來所有偉大畫家中，達文西應該是話題性最高也最謎樣的存在，他的畫作〈救世主〉也是目前拍賣史上最高價的紀錄保持者，雖然至今仍有很多學者質疑其是否真出自達文西之手，還是有人認為〈救世主〉就是男版〈蒙娜麗莎〉；而〈蒙娜麗莎〉則可說是圍繞達文西所有謎團經常涉及的核心。

Discovery 頻道將於今日晚間8點首播全新節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》（A Mona Lisa Obsession），特別的是，節目內容是以科技大老也是大收藏家黃崇仁擁有的一幅〈蒙娜麗莎〉為主角，由此將視角延伸至巴黎羅浮宮、西班牙馬德里與義大利佛羅倫斯等地，並邀集國際權威專家、學者與收藏家，以藝術史、科學視角與文化脈絡交織的方式，進行了一趟追尋之旅。

黃崇仁在記者會中現身說法，親自還原購入此畫的過程，從拍賣圖錄一見鍾情，到以160萬美金購入此畫後，左端右詳，越發覺得手上的蒙娜麗莎最能比美羅浮宮的蒙娜麗莎，甚至因為更加年輕亮麗，讓他興起了「手上這幅才是傳聞中〈蒙娜麗莎〉早期的年輕版本」，也就是說，他想追尋一個真相，證明這幅也是達文西親繪的版本。

但這個一人般看來有點瘋狂的念頭，自然是要透過科技與學術的重重驗證，還不一定能得到拍板的答案，這對一個有科學專業背景的收藏家來說，自然是再明白不過，因此，透過Discovery 頻道追尋，也算是很好的開端，黃崇仁指出：「這不只是對畫作來源的探討，更是對達文西的創作精神如何跨越世紀、延續藝術與科學對話的再發現。」

Discovery也深入多個國際典藏版本—包含法國羅浮宮、西班牙普拉多博物館、日內瓦蒙娜麗莎基金會艾爾沃思版本。將多位專家觀點交錯呈現，對觀眾來說，也是一趟有趣的解謎之旅。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應