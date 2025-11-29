自由電子報
藝文 > 即時

台北新劇團《戲裡戲外》12月台中首演 李寶春率主演群分享趣事

2025/11/29 14:41

《戲裡戲外》台中首演前暖身，主演群與在地觀眾互動。（台北新劇團提供）《戲裡戲外》台中首演前暖身，主演群與在地觀眾互動。（台北新劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北新劇團2023年推出的《戲裡戲外》，將於12月重啟巡演，並將首度於台中國家歌劇院演出，劇中主演群特別於今（29）日上午前往台中，與在地觀眾面對面交流，由著名京劇文武老生李寶春、新生代孔玥慈、李隆顯，以及音樂劇女高音林姿吟，暢談創作心路與幕後趣事。

《戲裡戲外》故事背景設定在民初北平，動盪時代下，一名孤女被「慶成班」班主收養，成為當家旦角，卻在名利誘惑與情義牽絆間掙扎。班主為守護女兒，面對強權壓迫與兩代情結，情感張力十足。更於劇中巧妙安插骨子老戲《打漁殺家》父女形象，並在結尾貼演《劈山救母》、《釣金龜》、《牡丹亭》、《長坂坡•漢津口》等經典橋段，讓觀眾一次看過癮。

全劇由李寶春編導演領銜，作曲家鍾耀光的音樂設計，將京劇唱腔、歌劇、管弦樂與電腦音樂完美融合；舞台設計靈動多變，呈現京劇、舞台劇、音樂劇的極致交融。12月20、21日在台中國家歌劇院中劇場演出；12月27、28日移師台北的戲曲中心大表演廳。詳詢OPENTIX。

