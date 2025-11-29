自由電子報
藝文 > 即時

郭雪湖〈秋江冷豔〉 國美館以互動投影及AR共創體驗再現經典名作

2025/11/29 18:29

彰化縣育英國小舞蹈團在《秋江冷豔・步步生花》VR藝廊空橋，與沉浸式動畫與音樂展演中漫舞呼應。（國美館提供）彰化縣育英國小舞蹈團在《秋江冷豔・步步生花》VR藝廊空橋，與沉浸式動畫與音樂展演中漫舞呼應。（國美館提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國立台灣美術館以館藏經典作品為核心，即日起推出《秋江冷豔・步步生花》VR藝廊空橋互動投影及AR共創體驗，展演以國寶級藝術家郭雪湖於1940年創作的經典之作〈秋江冷豔〉為主題，以俯視角沉浸式動畫與音樂展演作品細節，帶領觀眾進入「秋江冷豔」的詩意時空。

此次展演〈秋江冷豔〉為主題，作品誕生於戰亂年代，以枯木、藤花、芙蓉與白腹錦雞構成枯—榮對比，展現藝術家在時局動盪中仍以詩意筆觸描繪生命韌性的精神，國美館以此為創作起點，結合AR互動與沉浸式影像設計，打造可漫步、可共創的數位藝術體驗。

國美館長陳貺怡表示，郭雪湖老師的〈秋江冷豔〉是館藏中的經典之作，這幅畫作在二戰時期創作，映照出藝術家在艱難時代中依然以詩意筆墨描繪自然的從容與生命的韌性，藉由互動投影技術與AR共創體驗，讓作品再次綻放光彩，成為觀眾可以「走進去」的作品。

這次展演內容包括影像互動、AR共創體驗、整點動畫影音特效，當觀眾走入指定區域，即可觸發地面動畫效果，如花朵綻放、枝葉搖曳與雉雞掠影，宛如漫步畫中，也能創作個人化構圖並投影於地面，自拍、落款及加入祝福語，生成電子賀卡，展區設於 VR藝廊前空橋，藉互動投影引導參觀動線，行進間自然融入數位藝術體驗。

