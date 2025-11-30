2025日本東北遊樂日12月6~7日登場 免費入場、3000份好禮等你拿

2025日本東北遊樂日12月6~7日舉行，免費入場，活動多元豐富。（日本東北遊樂日主辦單位提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2025「日本東北遊樂日」將於12月6至7日在華山1914文化創意產業園區盛大舉行，今年活動邁入第11屆，持續以最真誠的心意推動日本東北與台灣的深厚交流。本屆不僅持續採免費入場方式，主辦單位更精心準備超過3000份禮品與限定體驗，期望以更豐富的內容，帶領台灣民眾深入認識日本東北文化與觀光特色。

2025日本東北遊樂日抽獎禮品眾多，3000份好禮等你拿。（日本東北遊樂日主辦單位提供）

日本東北遊樂日自舉辦以來，深受台灣民眾支持，東北地方的各縣市（青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣、新潟縣、仙台市）及相關單位也年年投入，攤位規模逐年成長。本屆同樣匯集東北7縣的觀光、工藝、特產等單位共同展出，以多元方式推廣東北旅遊魅力。除日本地方政府外，包括長榮航空、中華航空、台灣虎航、星宇航空、日本航空（JAL）、全日本空輸（ANA）等6大航空公司也熱情參與，並提供活動獎項，展現對日本東北旅遊市場的高度重視。

「東北BAR」體驗區。（日本東北遊樂日主辦單位提供）

隨著日本東北遊樂日邁向第11屆，主辦單位今年規畫多項以「參與即有機會獲獎」的活動內容，長榮航空、中華航空與台灣虎航更大方提供日本來回機票做為獎項，日本東北更準備1000份以上空運來台的特色物產以及扭蛋禮物。今年吸睛好康1：早鳥抽獎券每日限量1000份！活動兩日於每日10：00準時開場後，於入口處發放早鳥抽獎券，數量限量1,000份，獎項包含：日本來回機票、JR東日本鐵路周遊券、日本東北7縣特色物產禮盒、南部鐵器、東北米禮盒、清酒、紅白酒套組等高級禮品。

集章挑戰卡完成任務即獲獎，獎項豐富。（日本東北遊樂日主辦單位提供）

好康2：集章挑戰卡，兩日共3000張，完成任務人人有獎！每日發放1500張集章挑戰卡，兩日合計3000張，活動採「完成任務即獲獎」方式，獎品項目豐富，包括：日本來回機票、6大航空公司精美周邊、JR東日本鐵路周遊券、東北傳統工藝品、7縣扭蛋禮及多項限定日本空運驚喜好禮。

傳統工藝手作體驗，讓參加者親手感受東北傳統工藝魅力。（日本東北遊樂日主辦單位提供）

好康3：多年來備受參加者喜愛的兩大免費體驗區將再次登場：「東北BAR」提供日本東北限定清酒和葡萄酒的品酒活動；「東北傳統工藝手作體驗」邀請來自日本的工藝師現場示範，讓參加者親手感受東北傳統工藝魅力，兩日總計約提供300個體驗名額，額滿為止。更多活動相關訊息詳詢日本東北遊樂日活動官網，或粉絲專頁日本東北遊樂趣。

