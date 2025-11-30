自由電子報
藝文 > 即時

高流「樂團興奮波」12組今複賽 前5強12/13決賽

2025/11/30 17:02

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄流行音樂中心2025「樂團興奮波」吸引上百組樂團報名參賽，12團通過初選，今（30 ）日將進行現場複賽，前5強12月13日再一決勝負。

高流中心執行長丁度嵐表示，今年「樂團興奮波」徵件歷時1個月，共吸引104組樂團報名，較上一屆增加20組，並迎來澳門、內蒙古、馬來西亞等海外團隊投稿，顯示活動受關注度持續提升。

他說，此次報名者年齡層從16歲到54歲，因全面放寬參賽資格，風格與編制更為多元，涵蓋搖滾、放克、R&B、民謠、電子、後搖等類型，整體呈現比往年更奔放的創作面貌，金屬與龐克樂團的參與也更為亮眼，5 組後搖演奏團及6 組雙人組合的加入，使整體風格展現出更明顯的多元面向。

高流表示，本屆初選由評審長左光平、陳玠安與因奉共同審查，選出12組複賽名單，包括「!CON」、「BRBP」、「ivory Plain 象牙平原」、「Nanashi ナナシ」、「Optical Orca 光學虎鯨」、「木匠兄弟」、「好大一把勇者劍」、「含金鵲」、「昴宿Pleiades」、「硝子羊」、「夏璐璐 Shiyaruru」和「離岸流」。

複賽今天下午5點熱鬧登場，每支參賽隊伍需演出2首曲目（至少1首原創），由左光平、Angus陳逸年、旺福姚小民、張凱婷與王立擔任評審，前5強12月13日在駁二LIVE WAREHOUSE進行決賽，開放觀眾購票進場，前5強並將有機會登上12月14日「下酒祭」舞台，邀請樂迷到場力挺，相關資訊請至高流官網查詢（https://lurl.cc/vE5eDn）。

