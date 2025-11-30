自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

替理查．克萊德門暖場 鄭朝方攜手6校上演「竹北音樂故事」

2025/11/30 17:04

新竹縣竹北市用「2025竹北音樂故事」替今晚理查．克萊德門的來到暖場造勢。（竹北市公所提供）新竹縣竹北市用「2025竹北音樂故事」替今晚理查．克萊德門的來到暖場造勢。（竹北市公所提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕法國鋼琴家理查．克萊德門出道50年亞洲巡演的台灣第3站今晚就將在新竹縣竹北市登場，邀請人、竹北市長鄭朝方昨天（29日）晚上率先以「2025竹北音樂故事」，攜手盧易之、曾耿元、林志謙、蘇顯達以及魏靖儀5名國際級音樂家，跟安興、光明、仁愛、興隆、成功以及東興6所國中小學生為這場盛事暖場造勢，號稱吸引了8千人到場共享。

「2025竹北音樂故事」是5名國際級音樂家和竹北6所國中小學生的交流成果發表。（竹北市公所提供）「2025竹北音樂故事」是5名國際級音樂家和竹北6所國中小學生的交流成果發表。（竹北市公所提供）

鄭朝方說，竹北音樂故事事前邀請安排音樂家們到校培力，從課堂指導、技巧交流到舞台實踐，帶領學生一步步體驗，昨晚連續演奏了台灣民謠、經典動畫配樂、世界名曲以及古典樂章展現成果。 壓軸演出的是23名經徵選臨時組成的小小音樂家弦樂團，他也一度上台跟著孩子們一起演繹理查・克萊德門的經典名作《夢中的婚禮》，為今晚「理查・克萊德門 經典永恆音樂會」揭開序幕。

「2025竹北音樂故事」是5名國際級音樂家和竹北6所國中小學生的交流成果發表。（竹北市公所提供）「2025竹北音樂故事」是5名國際級音樂家和竹北6所國中小學生的交流成果發表。（竹北市公所提供）

鄭朝方說，理查．克萊德門今晚將為竹北帶來90分鐘的演出，曲目有：寄語飛鳥、秋日私語、火之戰車、致愛德琳、愛的協奏曲、夜之公主、凡妮莎的微笑等，其中還將聽到5、6年級生所熟悉的《夢中的婚禮》，以及台灣歌手張信哲《愛如潮水》、周華健的《花心》。

新竹縣竹北市長鄭朝方（鋼琴演奏者）跟23名徵選而出的竹北小小音樂家們一起演奏理查．克萊德門的《夢中的婚禮》。（竹北市公所提供）新竹縣竹北市長鄭朝方（鋼琴演奏者）跟23名徵選而出的竹北小小音樂家們一起演奏理查．克萊德門的《夢中的婚禮》。（竹北市公所提供）

另外，理查．克萊德門也將用琴音，串聯起多首20世紀好萊塢經典電影主題曲、鐵達尼號組曲，並邀請「大提琴女孩」陳多多共鳴《梁祝》，最後將用一連串的巴黎組曲領著大家徜徉花都。公所已在會場旁的市東公園安排好現場轉播，愛樂人就算沒有索取到入場券，今晚一樣可以在旁同享。

歡迎國際知名的鋼琴家理查．克萊德門今晚的演出，竹北市公所昨晚先以「2025竹北音樂故事」暖場造勢。（竹北市公所提供）歡迎國際知名的鋼琴家理查．克萊德門今晚的演出，竹北市公所昨晚先以「2025竹北音樂故事」暖場造勢。（竹北市公所提供）

