藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

宜縣蘭陽文學叢書徵文揭曉〈文學肝膽〉、〈棲居〉脫穎而出

2025/11/30 17:08

今年蘭陽文學叢書新書徵文，由徐惠隆（左2）及陳宜萱（右2）脫穎而出，宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）頒獎表揚。（圖由宜蘭縣府提供）今年蘭陽文學叢書新書徵文，由徐惠隆（左2）及陳宜萱（右2）脫穎而出，宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）頒獎表揚。（圖由宜蘭縣府提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年宜蘭縣蘭陽文學叢書新書徵文，以「關於宜蘭的書寫進行式」為主題，有11人投件，比去年多出1倍，經過評選，由徐惠隆的〈文學肝膽〉及陳宜萱〈棲居〉脫穎而出。

宜蘭縣政府文化局今天（30日）指出，本屆蘭陽文學叢書新書徵文，投件作品涵蓋小說、新詩、散文、人物傳記、報導文學，成績揭曉後，昨天在中興文創園區舉辦新書發表會，邀請代理縣長林茂盛頒獎給徐惠隆、陳宜萱2名得獎人，縣府也為得獎作品分別印製5百本新書。

〈文學肝膽〉屬於人物傳記式散文，記錄宜蘭縣兒童文學作家邱阿塗等人故事，講述宜蘭文學重要人物，道出箇中的人情故事。「棲居」則是抒情散文集，作者以年輕人視角，描述從外地遷居至宜蘭心路歷程，將走過的路、讀過的書，縫入感性的情韻節奏。

林茂盛說，文學是環境與土地交融的產物，本次徵件展現宜蘭多元的人文底蘊與豐富創作能量，期待蘭陽文學叢書持續累積創作能量，讓更多人透過閱讀感受蘭陽平原的魅力。

宜蘭縣政府文化局表示，「蘭陽文學叢書」致力於呈現宜蘭印象、地方生活，經由徵件與出版，引領更多創作者加入蘭陽文學行列，為宜蘭這片土地帶來動人的文字與故事。

