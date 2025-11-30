嘉縣水上仙草創意料理競賽 展現多元食文化

參賽者以料理、美食、設計與文化創作呈現仙草文化。（水上商圈協會提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉是特色農產紅骨仙草產地，近年來各界推廣行銷，嘉義縣水上商圈文化觀光發展協會舉辦第二屆全國盃水上仙草創意料理競賽，今年新增烘焙與文創組，展現仙草多元創新力，昨天評選結果出爐，各得獎作品透過料理、美食、設計與文化創作呈現仙草食文化與創意價值。

烘焙類第一名虎媽玩甜點「仙草餅乾＆仙草堅果塔」。（水上商圈協會提供）

水上商圈文化觀光發展協會理事長林怡菁說，參賽作品呈現仙草在烘焙、料理及禮盒設計等多面向應用，協會持續與水上鄉公所合作，以競賽與活動提升地方品牌曝光度與旅遊吸引力，期望讓更多人看見水上的產業特色與文化底蘊。

請繼續往下閱讀...

料理類第一名盧庭瑤「紅骨仙草三重奏」。（水上商圈協會提供）

水上鄉長林緗亭說，鄉公所以仙草做為城鄉品牌主軸，打造「想到仙草就想到水上」的鮮明意象，最近赴日本交流觀察發現，國外對台灣仙草的認識有限，未來將透過影像行銷、國際合作與推廣活動提升仙草的國際能見度，將持續透過比賽、節慶與產學合作，形塑屬於水上的獨特仙草記憶點。

文創類首獎水上美生活文化工作室「水上食光旅行箱」。（水上商圈協會提供）

競賽經評選，社會組料理類第一名為盧庭瑤「紅骨仙草三重奏」，烘焙類第一名為虎媽玩甜點「仙草餅乾＆仙草堅果塔」，文創類首獎為水上美生活文化工作室「水上食光旅行箱」，學生組由吳鳳科技大學學生葉采臻、陳羿璇、梅玉珠各獲組別冠軍，展現青年世代對傳統食材的創新詮釋。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法