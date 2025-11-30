自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

理查．克萊德門今晚冒雨為竹北而奏（影音）

2025/11/30 21:39

法國鋼琴家理查．克萊德門今晚在竹北舉行其亞洲巡演的台灣第3站，也是唯一的戶外演奏場次。（記者黃美珠攝）法國鋼琴家理查．克萊德門今晚在竹北舉行其亞洲巡演的台灣第3站，也是唯一的戶外演奏場次。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕法國鋼琴家理查．克萊德門出道50年亞洲巡演的台灣第3站，今晚以「理查・克萊德門 經典永恆音樂會」為名，在新竹縣竹北市冒雨登場。他為竹北帶來的曲目有：寄語飛鳥、秋日私語，以及5、6年級生所熟悉的《夢中的婚禮》等，中間穿插台灣歌手張信哲《愛如潮水》、周華健的《花心》，跟20世紀好萊塢經典電影主題曲、鐵達尼號組曲，並邀請「大提琴女孩」陳多多共鳴《梁祝》，最後以一連串的巴黎組曲領著大家徜徉花都、告別台灣。

法國鋼琴家理查．克萊德門今晚在竹北的演奏會吸引約5萬人在會場內外一同欣賞。（記者黃美珠攝）法國鋼琴家理查．克萊德門今晚在竹北的演奏會吸引約5萬人在會場內外一同欣賞。（記者黃美珠攝）

這場音樂盛會的邀請人、竹北市長鄭朝方說，市公所今晚同步在會場旁的市東公園，安排了現場轉播，讓更多愛樂人就算沒有索取到入場券，一樣可以在演奏會場旁同享。

新竹縣竹北市長鄭朝方（左2起往右）、竹北市代會主席林啟賢等也在座欣賞理查．克萊德門精湛的演出。（記者黃美珠攝）新竹縣竹北市長鄭朝方（左2起往右）、竹北市代會主席林啟賢等也在座欣賞理查．克萊德門精湛的演出。（記者黃美珠攝）

這場音樂盛事，竹北市公所一早就率先釋出節目單給所有愛樂人奔相走告，晚間7點起開放樂迷進場。理查．克萊德門則如時於7點半，在現場粉絲不斷的尖叫和掌聲相迎下登台演出。由於機會難得，儘管下午3點過後一度天公不作美地下起雨來，但雨勢稍歇就陸續有樂迷回歸，陸續到場搶佔市東公園的綠地要看轉播，市公所初估今晚至少吸引約5萬人在場內外一同沉醉在理查．克萊德門的琴音中。

