北市交迎接里柏瑞契 首席指揮系列音樂會為2026年開季

〔記者凌美雪／台北報導〕TSO台北市立交響樂團將於2026年正式迎接新任首席指揮亞歷山大．里柏瑞契（Alexander Liebreich），開啟樂團新篇章。樂團也宣布將推出全新「首席指揮」系列音樂會，首場於明年3月為2026年開季音，將邀請大提琴巨星高提耶・卡普松（Gautier Capuçon）與小提琴家麗莎．巴蒂雅許維莉（Lisa Batiashvili），共同演出法瑞作曲家杜布農新作《沉默之詩》（Richard Dubugnon: "Le poemesilencieux"）世界首演。

之後還有3月20日邀請到英國鋼琴家保羅．路易斯（Paul Lewis），並肩探索莫札特《第27號鋼琴協奏曲》；5月31日將與亞美尼亞小提琴家哈察特楊（Sergey Khachatryan）合作布拉姆斯《D大調小提琴協奏曲》；下半年還將陸續與大提琴家尚－古漢・奎拉斯（Jean-GuihenQueyras）、小提琴家萊拉．喬瑟芙維琪（Leila Josefowicz）、鋼琴家皮奧特．安德佐夫斯基（Piotr Anderszewski）等歐洲重要音樂家合作演出。

此外，北市交亦預告將於明年推出華格納《崔斯坦與伊索德》（Wagner: Tristan und Isolde）全本製作，由里柏瑞契擔綱指揮。2026年樂季內容，詳詢北市交官網。

