自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

黃誌群1朵小花禪意的領悟 優人神鼓新作本週演出

2025/11/30 22:57

黃誌群首次擔任導演，《一朵小花 啊!》本週登場。（優人神鼓提供）黃誌群首次擔任導演，《一朵小花 啊!》本週登場。（優人神鼓提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕優人神鼓創辦人劉若瑀4年前將藝術總監交棒黃誌群，由他擔任作曲、擊鼓指導、禪坐帶領者，也撐起所有作品的首席擊鼓和表演者。然後，他也嘗試首次擔任導演，開啟全新創作旅程，新作《一朵小花 啊！》本週展開全台巡演。

《一朵小花 啊!》創作靈感源於黃誌群對日本松尾芭蕉的詩：「細一看，籬笆邊，薺菜花開了」，用白話文簡單說就是「一朵小花」在朝陽下盛開，不禁在內心嘆了聲「啊！」黃誌群說，這麼多年有很多「啊！」的體驗跟感受，不是大聲的驚嘆，而是內心最安靜的「默然」！

黃誌群從沉靜有力的鼓手、作曲者，轉化成導演思維，以其對節奏的敏感將音樂視覺化，將他對禪的領悟動作化，步步尋劍也步步桃花；劉若瑀則以陪伴的角色從旁輔助，增加戲劇性的層次。

全作分7 個篇章，〈序〉、〈參〉、〈行〉、〈困惑〉、〈棒喝〉、〈幻化〉及〈擺渡〉，透過擊鼓、身體、影像與聲音，從山林的寧靜走向城市的喧囂，在動與靜之間描繪一條深藏於人心的路。

12月5至7日在台北國家戲劇院、12月27、28日在台中國家歌劇院、2026年1月10、11日在高雄衛武營巡演，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應