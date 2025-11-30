限制級
黃誌群1朵小花禪意的領悟 優人神鼓新作本週演出
黃誌群首次擔任導演，《一朵小花 啊!》本週登場。（優人神鼓提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕優人神鼓創辦人劉若瑀4年前將藝術總監交棒黃誌群，由他擔任作曲、擊鼓指導、禪坐帶領者，也撐起所有作品的首席擊鼓和表演者。然後，他也嘗試首次擔任導演，開啟全新創作旅程，新作《一朵小花 啊！》本週展開全台巡演。
《一朵小花 啊!》創作靈感源於黃誌群對日本松尾芭蕉的詩：「細一看，籬笆邊，薺菜花開了」，用白話文簡單說就是「一朵小花」在朝陽下盛開，不禁在內心嘆了聲「啊！」黃誌群說，這麼多年有很多「啊！」的體驗跟感受，不是大聲的驚嘆，而是內心最安靜的「默然」！
黃誌群從沉靜有力的鼓手、作曲者，轉化成導演思維，以其對節奏的敏感將音樂視覺化，將他對禪的領悟動作化，步步尋劍也步步桃花；劉若瑀則以陪伴的角色從旁輔助，增加戲劇性的層次。
全作分7 個篇章，〈序〉、〈參〉、〈行〉、〈困惑〉、〈棒喝〉、〈幻化〉及〈擺渡〉，透過擊鼓、身體、影像與聲音，從山林的寧靜走向城市的喧囂，在動與靜之間描繪一條深藏於人心的路。
12月5至7日在台北國家戲劇院、12月27、28日在台中國家歌劇院、2026年1月10、11日在高雄衛武營巡演，詳詢OPENTIX。
