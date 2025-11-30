自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

表演謝幕能拍嗎？ 開演前細聽廣播 差2字大不同

2025/11/30 23:44

謝幕時可不可以拍照？通常必須在開演前廣播中聽清楚。（記者凌美雪攝）謝幕時可不可以拍照？通常必須在開演前廣播中聽清楚。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕觀賞藝文表演時有許多禮儀規範，最常被討論的莫過於「拍照」。一般來說，演出中都是不可拍照的，至於謝幕時給不給拍？就有比較多不同的規定。而拍照問題通常會在演出前的廣播中敘明，如果沒仔細聽或聽錯了，有時會造成尷尬局面，最常見就是工作人員急急忙忙，像打地鼠一樣，跑來跑去制止拍照的行為。

台灣大部分正式的表演場館，至少會有國、台語、英文的廣播，有趣的是，表演開始前，因為觀眾進場時間不一，常常有人趕最後一秒滑壘入座，即便燈熄了，還是常會聽見混亂的動作聲音。偏偏廣播都是這時間開始，有些人會因此忘記聽廣播或根本聽不清楚廣播說些什麼。

指揮家林天吉今天在臉書貼文寫道：「聽到某場館的須知播音：未經主辦單位同意，請勿盡興錄影錄音...（我應該是聽錯了）。」請勿「盡興」錄影錄音？這確實讓人產生疑慮，有臉友打趣地回應，就是「不能錄得太爽的意思」，但也有人直指，應該是「逕行」的意思，似乎也滿有道理。

但是，會不會有廣播是告訴觀眾盡量拍呢？雖然有，但真的罕見。在社群宣傳發達的現代，表演團隊多數會鼓勵觀眾在謝幕時拍照上傳，但正式演出過程仍是禁止拍照。其實，有許多國際天團來台灣演出時，不只演出過程禁止拍照，謝幕時也還是不開放拍照，國際上有許多音樂廳也拒絕謝幕時拍照，所以，開演前仔細聽清楚廣播，還是必要的。

