自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

第33屆全國兒童聯想創作畫比賽 得獎名單出爐

2025/12/01 14:11

〔記者歐素美／台中報導〕第33屆全國兒童聯想創作畫比賽，台中市葫蘆墩文化中心從全國數萬件作品中，入選420件，作品入選的兒童昨從現場揭曉複賽的「神祕圖形」為起點，攜著滿滿創作能量展開「限時2小時」無邊際想像的創意冒險旅程，由文化局副局長曾能汀頒發前3名獎項。

「第33屆全國兒童聯想創作畫比賽」，420位入選者同場競技。（記者歐素美攝）「第33屆全國兒童聯想創作畫比賽」，420位入選者同場競技。（記者歐素美攝）

全國兒童聯想畫比賽能連續推動30餘年，由永豐餘企業與信誼基金會長期提供畫紙與印刷資源。今年聯想畫主視覺主題「地球的100個笑容」，以去年度陳宥侖同學的優選作品為靈感，結合聯合國SDGs永續理念，鼓勵學童以畫筆說出對環境的關懷。經過激烈的競爭，72位得獎者帶著屬於自己的光芒，一同站上榮耀的舞台，由文化局副局長曾能汀頒發前3名獎項。

參賽學童展開「限時2小時」無邊際想像的創意冒險旅程。（記者歐素美攝）參賽學童展開「限時2小時」無邊際想像的創意冒險旅程。（記者歐素美攝）

評審針對一至六年級第1名得獎作品表示，因今年的多元變化圖形，超越僵固制式表現，一年級王碩謙天馬行空的純真語彙，運用不規則線條擴展豐富的異想奇境。二年級塗昀蓁的道路施工主題，機具及人物表情靈活生動，是今年少見的完整構圖佳作。

三年級洪國詠，火雞造型的獨特原創性，以生活觀察轉化成感性又詼諧的作品，表達豐富情節內涵；四年級王宇楷，透過空間延伸手法，面具焦點突顯強烈視覺意象；五年級朱晨睿將圖型完美融入，五彩斑斕的海洋生物與流動線條共舞，創造豐富靈動的故事場景；六年級劉誼寬，思考邏輯、協調及立體感，完美展現街頭塗鴉風格，優秀創作能力，得到評審一致讚譽。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應