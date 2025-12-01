第33屆全國兒童聯想創作畫比賽 得獎名單出爐

〔記者歐素美／台中報導〕第33屆全國兒童聯想創作畫比賽，台中市葫蘆墩文化中心從全國數萬件作品中，入選420件，作品入選的兒童昨從現場揭曉複賽的「神祕圖形」為起點，攜著滿滿創作能量展開「限時2小時」無邊際想像的創意冒險旅程，由文化局副局長曾能汀頒發前3名獎項。

「第33屆全國兒童聯想創作畫比賽」，420位入選者同場競技。（記者歐素美攝）

全國兒童聯想畫比賽能連續推動30餘年，由永豐餘企業與信誼基金會長期提供畫紙與印刷資源。今年聯想畫主視覺主題「地球的100個笑容」，以去年度陳宥侖同學的優選作品為靈感，結合聯合國SDGs永續理念，鼓勵學童以畫筆說出對環境的關懷。經過激烈的競爭，72位得獎者帶著屬於自己的光芒，一同站上榮耀的舞台，由文化局副局長曾能汀頒發前3名獎項。

參賽學童展開「限時2小時」無邊際想像的創意冒險旅程。（記者歐素美攝）

評審針對一至六年級第1名得獎作品表示，因今年的多元變化圖形，超越僵固制式表現，一年級王碩謙天馬行空的純真語彙，運用不規則線條擴展豐富的異想奇境。二年級塗昀蓁的道路施工主題，機具及人物表情靈活生動，是今年少見的完整構圖佳作。

三年級洪國詠，火雞造型的獨特原創性，以生活觀察轉化成感性又詼諧的作品，表達豐富情節內涵；四年級王宇楷，透過空間延伸手法，面具焦點突顯強烈視覺意象；五年級朱晨睿將圖型完美融入，五彩斑斕的海洋生物與流動線條共舞，創造豐富靈動的故事場景；六年級劉誼寬，思考邏輯、協調及立體感，完美展現街頭塗鴉風格，優秀創作能力，得到評審一致讚譽。

