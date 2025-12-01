自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「這條河很神！」高史博舉辦高屏溪信仰特展

2025/12/01 14:15

藝術家林建志繪製長達5公尺的《高屏溪流域人文信仰圖》。（高史博提供）藝術家林建志繪製長達5公尺的《高屏溪流域人文信仰圖》。（高史博提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕全長171公里的高屏溪，流經高市12個行政區，牽引著原住民族、客庄、福佬聚落等族群民生所需、多元信仰與文化發展，高雄市立歷史博物館即日起展出「這條河很神！高屏溪流域的信仰故事」特展，藝術家林建志繪製長達5公尺的《高屏溪流域人文信仰圖》，成為展場一大亮點。

這條河很神！高屏溪流域的信仰故事」特展精選卡那卡那富族河祭、拉阿魯哇族聖貝祭、大武壠族夜祭、美濃客家八音團、美濃廣善堂送字紙灰、新威勸善堂祭河江敬義塚祭典、下淡水溪六庄頭義勇公做大小功和林園鳳芸宮媽祖海巡等多項無形文化資產，展現高屏溪流域凝聚民俗文化的水資源力量。

客家八音為客庄祭儀重要一環。（高史博提供）客家八音為客庄祭儀重要一環。（高史博提供）

高史博表示，高屏溪特展以蜿蜒的流向曲面，規畫「溪水流過人間」、「神靈與子民共棲之地」、「敬天祭河送字灰」、「勇魂與守護神」4大展區，現場並展出林建志繪製的《高屏溪流域人文信仰圖》，卡那卡那富族和拉阿魯哇族的傳統服飾及漁獵工具、大武壠族織品與公廨模型、客家八音樂器、義勇公旌義匾，客庄攝影師劉安明於1950年代拍攝的送字紙灰珍貴影像。

同時，首度公開放映高史博委由鼓太影像拍攝的《2025林園鳳芸宮媽祖海巡》紀錄片，現場可DIY印章明信片，觀眾可帶回心中的溪邊風景。「這條河很神！高屏溪流域的信仰故事」特展將在高史博201特展室展至2026年9月6日，詳情請見「高雄市立歷史博物館」官網（http:// khm.org.tw/）或Facebook官方粉絲專頁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應