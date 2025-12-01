嘉縣布袋音樂節12/7登場 用音樂點亮偏鄉影響力

「布袋音樂節」是當地年度盛事。（台灣科藝文教協會提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由台灣科藝文教協會、嘉義縣布袋鎮公所舉辦的「布袋音樂節」邁入第3年，今年將在12月7日於布袋港旅客服務中心進行，鎮內多所國中小及劇團、樂團登場演出，跨校成立的「布袋青少年交響樂團（BYSO）」將首次發表，展現偏鄉孩子學習成果，並有市集攤商、氣墊樂園、無人機體驗等活動，晚間還有300秒高空煙火秀，是布袋地區年度盛事。

「布袋青少年交響樂團（BYSO）」將首次公開發表。（資料照）

台灣科藝文教協會理事長蕭愉霈長期在布袋地區推動藝術、科技教育，為偏鄉引入資源，集結布袋國中、布袋國小、布新國小、新岑國小與景山國小學生成立BYSO，是孩子口中的「布袋超人」。

「只有一個信念，我不能停，因為孩子在等。」蕭愉霈說，有位女孩曾非常害羞，卻在音樂中找到自信，並願意開始教導學弟妹，還寫信說「我知道我還沒有很好，但我知道只要肯學就一定會好，希望BYSO青少年交響樂團可以更好」，呈現教育永續最真實的樣貌。

蕭愉霈說，「布袋音樂節」的目標是品格養成與建立自信、拓展視野與生活經驗及教育永續與多元學習，今年活動是BYSO首次發表，將與台北市民交響樂團等多組專業樂團進行大合奏，展現孩子的努力與成果。

活動當天9點由新塭國小舞龍團展開，教育體驗區有無人機體驗、機器人及科學遊戲，政令宣導及生態保育推廣攤位，在地布袋魅力商圈及各地特色攤商組成市集，提供美食、手作、文創、飲品、甜點、特色食品等；晚間由永豐煙火製造企業股份有限公司贊助高空煙火，希望讓到訪的民眾透過藝文、市集及商圈，更深入瞭解布袋，活絡觀光。

「布袋音樂節」將有高空煙火秀。（台灣科藝文教協會提供）

蕭愉霈也說，協會實踐「音樂為本、語言為橋、科學為能」的多元教育願景，培育音樂藝術人才，引進AI相關課程，透過科學闖關遊戲等方式，建立孩童對科學的啟發及興趣，並為偏鄉爭取超過5000堂英語課資源，感謝企業夥伴對文化ESG的長期實踐，協辦單位創璟國際品牌顧問褚若堯和盛德好整合行銷創辦人林士豪，共同連結多方資源，持續為偏鄉努力。

