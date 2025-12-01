自由電子報
藝文 > 即時

理查．克萊德門幽默寵粉掀驚喜 學生、市長同台共演留下「永恆」回憶

2025/12/01 14:25

法國鋼琴家理查．克萊德演奏時全神貫注，表情和肢體極為豐富。（竹北市公所提供）法國鋼琴家理查．克萊德演奏時全神貫注，表情和肢體極為豐富。（竹北市公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕71歲的法國鋼琴家理查．克萊德門，昨夜在新竹縣政府前廣場帶來長達90分鐘、無中場休息的演出，他不但為台灣朋友特別安排〈愛如潮水〉、〈花心〉曲目，更大方送出琴譜，由於樂迷爭相索取，幽默的他從身上掏出絲巾等貼身小物贈送，最後還作勢要送出鋼琴座椅，一連串風趣的互動，展現理查寵粉的熱情。

「理查．克萊德門 經典永恆音樂會」主會場、副場地市東公園及外野區共計湧入萬名市民，一同沉浸在星空下的浪漫琴音中。（記者廖雪茹攝）「理查．克萊德門 經典永恆音樂會」主會場、副場地市東公園及外野區共計湧入萬名市民，一同沉浸在星空下的浪漫琴音中。（記者廖雪茹攝）

竹北市公所昨晚在縣府前封路舉辦「理查克萊德門 經典永恆音樂會」，除了獻給成為全國最大縣轄市的竹北外，也為亞洲巡演最終場畫下完美句點。昨天午後竹北一度下起雨，幸運地就在開放民眾入場時雨勢暫歇，月亮與星辰露臉相伴。主會場、副場地市東公園及外野區共計湧入萬名市民，一同沉浸在星空下的浪漫琴音中。

法國鋼琴家理查．克萊德演奏時全神貫注，表情和肢體極為豐富。（竹北市公所提供）法國鋼琴家理查．克萊德演奏時全神貫注，表情和肢體極為豐富。（竹北市公所提供）

理查用中文「您好」、「竹北」、「謝謝」親切地向觀眾打招呼，全場連同安可曲共彈奏25首曲目，除了經典名作〈夢中的婚禮〉、〈給愛德琳的詩〉，2首中文歌曲，橫跨11部經典電影的主題曲連奏，如《星際大戰》、《不可能的任務》、《哈利波特》等，同時以一連串組曲介紹他的故鄉巴黎。

竹北市場鄭朝方（左）偕同21位市民學生與理查同台合奏《凡妮莎的微笑》。（竹北市公所提供）竹北市場鄭朝方（左）偕同21位市民學生與理查同台合奏《凡妮莎的微笑》。（竹北市公所提供）

這場音樂會特別準備了兩份驚喜，一為邀請大提琴女孩陳多多，與大師演奏經典名曲《梁祝》；二為市場鄭朝方偕同21位市民學生與理查同台合奏《凡妮莎的微笑》；其中，入選的勝利國中學生張展頊表示，能夠在父母鼓勵下參與，與世界級鋼琴大師合奏感到相當榮幸。

「理查．克萊德門 經典永恆音樂會」上，竹北市長鄭朝方（左）最後上台獻花給理查（右），並帶頭大喊安可。（記者廖雪茹攝）「理查．克萊德門 經典永恆音樂會」上，竹北市長鄭朝方（左）最後上台獻花給理查（右），並帶頭大喊安可。（記者廖雪茹攝）

鄭朝方特別分享，這場在「竹北沒有頂蓋的國家音樂廳」舉行的世界級演奏會，市民朋友展現了高素質的觀演禮儀，會場內「沒有喧嘩、沒有手機鈴聲、沒有飲食」，再次證明「竹北超越竹北」。而許多市民更是驕傲地說，沒想到「理查在台北可以、在高雄可以，在竹北更可以！以竹北為榮。」

理查．克萊德門大方送出琴譜，由於樂迷爭相索取，幽默的他從身上掏出絲巾等貼身小物贈送。（記者廖雪茹攝）理查．克萊德門大方送出琴譜，由於樂迷爭相索取，幽默的他從身上掏出絲巾等貼身小物贈送。（記者廖雪茹攝）理查．克萊德門作勢要送出鋼琴座椅，一連串風趣的互動，展現理查寵粉的熱情。（記者廖雪茹攝）理查．克萊德門作勢要送出鋼琴座椅，一連串風趣的互動，展現理查寵粉的熱情。（記者廖雪茹攝）法國鋼琴家理查．克萊德門昨夜在新竹帶來長達90分鐘、無中場休息的演出。（記者廖雪茹攝）法國鋼琴家理查．克萊德門昨夜在新竹帶來長達90分鐘、無中場休息的演出。（記者廖雪茹攝）

