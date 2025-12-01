自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

一個場地暢遊12國文學地景 台灣閱讀節週末登場

2025/12/01 14:29

教育部和國家圖書館合力推動國家級閱讀品牌活動「台灣閱讀節」，今年將於12月6日及7日登場。（國圖提供）教育部和國家圖書館合力推動國家級閱讀品牌活動「台灣閱讀節」，今年將於12月6日及7日登場。（國圖提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教強調培育下一代的「素養」，其中閱讀能力為關鍵之一。教育部和國家圖書館合力推動國家級閱讀品牌活動「台灣閱讀節」，今年將於12月6日及7日在中正紀念堂園區登場，今年首度有瑞典等12國駐台單位參與，現場設置各國文化專區，讓讀者在一個場地中，便能輕鬆暢遊世界文學地景，感受跨文化的交流樂趣。

國家圖書館館長王涵青表示，今年以「閱讀開啟無限」為主題，匯集超過133個國內外合辦單位、設立逾170個活動攤位，共同打造一場橫跨國際文化、樂齡學習、文學交流的年度知識嘉年華會，邀請全民共襄盛舉，開啟無限閱讀旅程。

國家圖書館事業發展組主任呂寶桂說明今年3大亮點。首先，閱讀節活動融入國家語言推廣，結合國發會雙語計畫，全面建構雙語環境，並特別推出具備創新思維的活動專區，另專為樂齡族設計「創齡新市鎮」 打破閱讀年齡限制，也結合最新腦科學研究與療癒體驗，提供充滿活力與創意的互動閱讀區，鼓勵樂齡讀者透過閱讀保持心靈的年輕與活躍。

此外，設立深度交流平台「閱讀沙龍」 ，提供讀者與Openbook好書獎獲獎作家，以及特別邀請的韓國知名作家近距離、深度地對談。活動涵蓋文學創作、社會議題等多元主題，為愛書人提供高品質的知識饗宴。詳情請上活動網站（https://trf2025.ncl.taipei/）查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應