一個場地暢遊12國文學地景 台灣閱讀節週末登場

教育部和國家圖書館合力推動國家級閱讀品牌活動「台灣閱讀節」，今年將於12月6日及7日登場。（國圖提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教強調培育下一代的「素養」，其中閱讀能力為關鍵之一。教育部和國家圖書館合力推動國家級閱讀品牌活動「台灣閱讀節」，今年將於12月6日及7日在中正紀念堂園區登場，今年首度有瑞典等12國駐台單位參與，現場設置各國文化專區，讓讀者在一個場地中，便能輕鬆暢遊世界文學地景，感受跨文化的交流樂趣。

國家圖書館館長王涵青表示，今年以「閱讀開啟無限」為主題，匯集超過133個國內外合辦單位、設立逾170個活動攤位，共同打造一場橫跨國際文化、樂齡學習、文學交流的年度知識嘉年華會，邀請全民共襄盛舉，開啟無限閱讀旅程。

國家圖書館事業發展組主任呂寶桂說明今年3大亮點。首先，閱讀節活動融入國家語言推廣，結合國發會雙語計畫，全面建構雙語環境，並特別推出具備創新思維的活動專區，另專為樂齡族設計「創齡新市鎮」 打破閱讀年齡限制，也結合最新腦科學研究與療癒體驗，提供充滿活力與創意的互動閱讀區，鼓勵樂齡讀者透過閱讀保持心靈的年輕與活躍。

此外，設立深度交流平台「閱讀沙龍」 ，提供讀者與Openbook好書獎獲獎作家，以及特別邀請的韓國知名作家近距離、深度地對談。活動涵蓋文學創作、社會議題等多元主題，為愛書人提供高品質的知識饗宴。詳情請上活動網站（https://trf2025.ncl.taipei/）查詢。

